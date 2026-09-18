Και επισήμως στο ΠΑΣΟΚ ο Αυλωνίτης – «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για πολιτική αλλαγή» το μήνυμα Ανδρουλάκη

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Επισημοποιήθηκε η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλωνίτη στο ΠΑΣΟΚ μετά από συνάντηση που είχε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη.

Καλωσορίζω στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη έναν βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή».

«Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ που με τιμάς. Είχα πάντοτε μια πάρα πολύ κακή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα φαίνεται ουσιαστικά μπροστά στα μάτια μου» τόνισε ο βουλευτής Κέρκυρας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά «καλο μας αγώνα».

Η προσχώρηση του κ. Αυλωνίτη έρχεται μια ημέρα μετά την αποχώρηση από το Κίνημα της Ρόζας Βρεττού. Η πρώην βουλευτής, υποψήφια ευρωβουλευτής το 2024 και επί δεκαετίες δραστήριο κομματικό στέλεχος – και πετυχημένη γιατρός – δήλωνε απογοητευμένη πλήρως από την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποχωρήσει την εποχή του «μπουζουξιδικου», είχε ενταχθεί στο κόμμα Κασσελάκη για μία περίοδο για να αποχωρήσει αργότερα και από εκεί.

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