Μητσοτάκης: Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, όχι ακόμη για τη βενζίνη – Τι είπε για επίδομα ανεργίας και εκλογές

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Την ώρα που η τιμή της βενζίνης καλπάζει στην αντλία και οι πολίτες βρίσκονται και πάλι μπροστά σε μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τονίζοντας ότι πρόθεσή του είναι να ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ το λίτρο, στο οποίο έκλεισε πέρυσι.

Όπως σημείωσε, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση η τιμή του θα άνοιγε κοντά στα 2 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου, επίπεδο που χαρακτήρισε «μη αποδεκτό».

Μάλιστα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επιστροφή του πλαφόν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, όπως είπε, θα υπάρξει επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Προανήγγειλε επίσης μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, παραπέμποντας στις ανάλογες κινήσεις σε Γερμανία και Ιταλία.

Μιλώντας για τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση, υπερασπίστηκε τη λογική διατήρησης δημοσιονομικών εφεδρειών, σημειώνοντας ότι το Μαξίμου πρέπει να κινείται προσεκτικά «γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας». Επανέλαβε, δε, ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας.

Το επίδομα δεν αφορά αποκλειστικά τους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, αλλά διαφορετικές κατηγορίες νοικοκυριών, με το υφιστάμενο σύστημα να λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, ώστε να ενισχύονται περισσότερο οι πολίτες που κατοικούν σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα συμμετάσχουν και τα διυλιστήρια. Όπως ανέφερε, οι εταιρείες του κλάδου προσέρχονται στη σχετική συζήτηση αναγνωρίζοντας ότι, καθώς καταγράφουν κέρδη, θα πρέπει και οι ίδιες να συμβάλουν στη στήριξη των καταναλωτών. Εξήγησε, δε, ότι προτιμά η συνεισφορά αυτή να αποτυπωθεί απευθείας στην τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές, αντί να κατευθυνθεί συνολικά ως πρόσθετο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

«Για τη βενζίνη όχι ακόμα»

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, πάντως, ότι δεν ανέφερε τίποτα για κυβερνητική παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη. «Για τη βενζίνη όχι ακόμα», είπε, κλείνοντας το θέμα. Εξήγησε, μάλιστα, ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες και ότι η κυβέρνηση καλείται να ιεραρχήσει τις ανάγκες.

«Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες», είπε και επικαλέστηκε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την επάρκεια καυσίμων. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διαθέτει παραγωγικά και εξαγωγικά διυλιστήρια και, ως εκ τούτου, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο έλλειψης ή προβλήματα ασφάλειας τροφοδοσίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στήριξε ακόμη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τη δήλωσή του περί μείωσης του χρόνου του επιδόματος ανεργίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση.

«Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια σημαντική αναμόρφωση του επιδόματος.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι να κρατήσει τους πολίτες στην ανεργία, αλλά να τους βοηθήσει να βρουν εργασία. «Θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας και θα το κάνουμε ακόμη πιο ανταποδοτικό», πρόσθεσε.

Για τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δέχθηκε εσωκομματικά πυρά ακόμη και από την Ντόρα Μπακογιάννη, ανέφερε:

«Έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Βρίσκεται σε ιδιαίτερη θέση, καθώς εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Γνωρίζω ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τη θέση της κυβέρνησης από την προσωπική του θέση. Ο Παύλος Μαρινάκης το κατάλαβε αυτό και τον περιβάλλω με την εμπιστοσύνη μου για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί».

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, επισήμανε ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη που μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα σε περίοδο μεγάλης διεθνούς αναταραχής και έκλεισε με κατηγορηματικότητα κάθε συζήτηση για συνεργασία της ΝΔ με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Τέλος, επέλεξε να μη δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά. «Ό,τι είχα να πω, το είπα. Ρωτήστε με ξανά αν κάνει κόμμα», πρόσθεσε.

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