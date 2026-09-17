Marc: Στο 31% η Νέα Δημοκρατία, 16% η ΕΛΑΣ, κατακρημνίζεται το κόμμα Καρυστιανού – Η δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά

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Το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται μετά τη ΔΕΘ, επιχειρεί να καταγράψει η δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του Ant1. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ καταγράφουν μικρά κέρδη, πτώση εμφανίζει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ καταρρέει δημοσκοπικά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, από την οποία προκύπτει εννιακομματική Βουλή, η ΝΔ κινείται στο 31%, η ΕΛΑΣ στο 16%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% η Ελληνική Λύση στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,8%, η Πλεύση στο 5,5%. Το κόμμα Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατακρημνίζεται στο 5,5% (από 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση, ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%. Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%, οι Σπαρτιάτες 1,4%, η Νίκη με 1,3% και οι Δημοκράτες με 1%. «Άλλο κόμμα» απαντά το 4%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ ανεβαίνει στο 27,5% (από 26,8%), η ΕΛΑΣ χάνει 0,3% και κινείται στο 14% (από 14,3%), το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει άνοδο με 10,1% (από 9,2%), η Λύση 6,5% (6,1%), το ΚΚΕ 6% (από 5,95), η Πλεύση 4,9% (4,6%), η Ελπίδα πέφτει στο 4,6% (9,2%). Άνοδο για τη Φωνή Λογικής 2,9% (2,3%), το ΜέΡΑ25 2,9% (2,4%) και τον ΣΥΡΙΖΑ 1,3% (1,1%). Άλλο κόμμα δηλώνει το 3,8% (από 1,2%) ενώ οι αναποφάσιστοι μετρώνται στο 11% (από 11,2%).



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 31% έχοντας διαφορά 16,1 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 14,9%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 5,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.







«Κλειδί» η αδιευκρίνιστη ψήφους

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία του προφίλ των ψηφοφόρων της αδιευκρίνιστης ψήφου. Το 34,6% προέρχεται από τη ΝΔ, το 18,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες, το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ, το 6,2% από τη Νίκη, ενώ το 3,2% από την Ελληνική Λύση. Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.

Τι κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες

Στο ερώτημα τι είδους κυβέρνηση προτιμούν το 27,8% απαντά «αυτοδύναμη ΝΔ».

Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ και μικρότερων αριστερών κομμάτων θέλει το 27,1%, συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ζητά το 9,6%, ενώ συνεργασία ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα προτιμά το 8%.





Πώς είδαν οι πολίτες τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Η κοινή γνώμη είδε θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την ΔΕΘ σε ποσοστό 38,4% (θετικά και μάλλον θετικά), έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.



Αντιστοίχως αρνητικά αντιμετωπίζει τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το 55,4% έναντι 29,7% που τις είδε θετικά και μάλλον θετικά.



Οι εξαγγελίες Τσίπρα αντιμετωπίζονται από το 24,1% θετικά και μάλλον θετικά και από το 62,7% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.



Συνολικά, πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως απαντά το 35,7%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 20,6% και τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%.









Εντός Βουλής το κόμμα Σαμαρά

Τέλος, η έρευνα της Marc ερευνά τη δυνητική ψήφο σε κόμμα Σαμαρά. Έτσι, το 85,3% μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ενός ποσοστού 12,1% απαντούν σίγουρα και αρκετά πιθανό.







Τι λένε οι πολίτες για ελληνοτουρκικά και πιθανότητα θερμού επεισοδίου

Στο ερώτημα «πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου» με την Τουρκία οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΠΟΛΥ 13,9%

ΑΡΚΕΤΑ 28,8%

ΛΙΓΟ 32,3%

ΚΑΘΟΛΟΥ 24,1%

Δ.Α. 1%

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της στάσης της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις καταγράφονται τα εξής:

Χρειάζεται πιο έντονη αντίδραση έστω και αν αυτό σημαίνει στρατιωτική εμπλοκή 29,5%

Είναι αυτό που χρειάζεται ενίσχυση άμυνας, επιδίωξη διαλόγου χωρίς υποχωρήσεις 59%

Δ.Α. 11,5%

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