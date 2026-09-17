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17.09.2026 20:07

Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση σε Γεροβασίλη, της ζητούν την έδρα – Προειδοποιητικά πυρά και σε Τσίπρα

17.09.2026 20:07
gerovasili

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Σε παραίτηση από τη βουλευτική έδρα προτρέπει εκ νέου η Κουμουνδούρου την Όλγα Γεροβσίλη με αφορμή τα όσα δήλωσε στην συνέντευξή της στην Όλγα Τρέμη σχετικά με την προοπτική ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ. 

Μάλιστα, οι «κύκλοι της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ» εξαπολύουν πυρά στην πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής, λέγοντας πως «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της». Λένε επίσης πως η δήλωσή της επιβεβαιώνει την ύπαρξη σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ «εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών». 

Ταυτόχρονα, εξαπολύουν προειδοποιητικά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνοντας πως αν η Όλγα Γεροβασίλη ή οποιοσδήποτε ανεξαρτητοποιηθείς βουλευτής ενταχθεί στο κόμμα του «με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του», τότε αυτό «θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026». 

Τα σχέδιά τους απέτυχαν, ας παραιτηθούν επιτέλους» καταλήγει η διαρροή της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Το σχόλιο των εν λόγω κύκλων

«Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς.

Η Όλγα Γεροβασίλη στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της.

Είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε ένταξη “ανεξάρτητων βουλευτών” στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026.

Ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της Αριστεράς. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προχωρά με πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις, το ήθος και το πρόγραμμά του. 

Ας παραιτηθούν επιτέλους.

Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. 

Τα σχέδιά τους απέτυχαν».

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