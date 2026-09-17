Περισυλλογή 139 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες

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Νέα ένταση στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης κατεγράφη σήμερα, Πέμπτη 17/9, με δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και συνολικά 139 μετανάστες να εντοπίζονται σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 59 μετανάστες, περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 80 μετανάστες.

Και σε αυτή την περίπτωση ο εντοπισμός έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Χονγκ Κονγκ. Οι 80 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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