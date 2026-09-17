Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας – Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο 

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Το Ισραηλινό και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια ευρείας κλίμακας κοινή ναυτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην Μεσόγειο, μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και τη διαρκώς αναπτυσσόμενη στρατιωτική σύγκλιση μεταξύ των δύο χωρών.

Η άσκηση, η οποία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, εντάσσεται στο πλαίσιο του μόνιμου διαύλου επικοινωνίας και των κοινών αμυντικών πρωτοκόλλων των δύο κρατών, με κύριο στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας και την αναβάθμιση της ικανότητας των δύο ναυτικών δυνάμεων να δρουν από κοινού και αποτελεσματικά σε συνθήκες πραγματικής κρίσης.

Στο επίκεντρο των ελιγμών βρέθηκαν τέσσερα πολεμικά πλοία, τα οποία δοκίμασαν τις αντοχές και τα αντανακλαστικά των πληρωμάτων τους, καθώς το Ισραηλινό Ναυτικό συμμετείχε με δύο πυραυλοφόρα πλοία και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ανέπτυξε δύο φρεγάτες.

Κατά τη διάρκεια των κοινών ναυτικών επιχειρήσεων, τα πλοία και τα πληρώματα εκπαιδεύτηκαν σε ένα ευρύ και ιδιαίτερα απαιτητικό φάσμα επιχειρησιακών σεναρίων, τα οποία περιλάμβαναν τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εν πλω, τις διαδικασίες εντοπισμού, αναγνώρισης και παρακολούθησης δυνητικών ασύμμετρων απειλών, καθώς και τις τακτικές άμεσης ανταπόκρισης και εξουδετέρωσης εχθρικών ενεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ των πλοίων των δύο χωρών, μια πρωτοβουλία που επέτρεψε στους αξιωματικούς και τα πληρώματα να βρεθούν στις γέφυρες και στα κέντρα επιχειρήσεων των συμμάχων τους, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή πολύτιμης τεχνογνωσίας, τη μεταφορά εμπειριών από το πεδίο και την περαιτέρω σύσφιξη των επαγγελματικών και προσωπικών δεσμών των στελεχών.

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