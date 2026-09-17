Ηράκλειο: Πτώση άνδρα από τα Ενετικά Τείχη – Διακομίστηκε στο Βενιζέλειο, σε σοβαρή κατάσταση

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Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας άνδρας μετά από πτώση από τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, η πτώση σημειώθηκε στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι.

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας.

Το άτομο παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, πρόκειται για μεσήλικα άνδρα, ο οποίος βρισκόταν καθισμένος σε πεζούλι και, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έπεσε στο κενό.

Ο άνδρας είναι πολυτραυματίας και η κατάσταση του κρίνεται πολύ σοβαρή.

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