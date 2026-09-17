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17.09.2026 18:02

Γιώργος Μαζωνάκης: Πού θα διατεθούν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από δωρεές στη μνήμη του -«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε»

17.09.2026 18:02
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Εκτός από άνθρωπος της τέχνης, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και άνθρωπος της προσφοράς, κοινωνικά ευαίσθητος και πρόθυμος να συνδράμει σε όσους έχουν ανάγκη.

Ο εκλιπών τραγουδιστής βρέθηκε στο πλευρό απόρων και οικογενειών με δυσκολίες και φαίνεται ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται στο όνομά του και μετά τον θάνατό του.

Μέσα από την κινητή κουζίνα, της οργάνωσης Hymanity Greece, θα προσφέρεται  φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, που θα φέρει το όνομά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσέφερε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο μέσα από την οργάνωση «Humanity Greece», και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η οικογένειά του παρακάλεσε στην κηδεία, αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το «Humanity Greece».

Από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν 11.130,26 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για το φαγητό εκείνων που έχουν ανάγκη.

Η Humanity Greece αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Όταν ένας άνθρωπος “φεύγει”, αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του, αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει.

Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€. Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ.

Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε, όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα, δυνατά και ουσιαστικά…».

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