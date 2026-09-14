Στην αγκαλιά της «παλιάς του γειτονιάς» αναπαύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης – Το τελευταίο χειροκρότημα από τη λαοθάλασσα που τον συνόδευσε (Photos/Video)

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Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, κόρνες, συνθήματα όπως «αθάνατος» και «γεια σου Γιώργο» κι υπό την υπόκρουση τραγουδιών του, το πλήθος των θαυμαστών του Γιώργου Μαζωνάκη αποχαιρέτισε τον δημοφιλή τραγουδιστή στην οδό προς την τελευταία κατοικία του, μετά το πέρας της εξόδου ακολουθίας που εψάλη στον ΙΝ της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Ο μητροπολίτης Νικαίας και Κορυδαλλού Αλέξιος, που χοροστάτησε στην εξόδιο ακολουθία αποχαιρέτησε με επικήδεια ομιλία του, ένα τέκνο της ενορίας της Αγίας Τριάδας, όπου έψελνε κι ο Γ.Μαζωνάκης, τονίζοντας ότι «αναβιώνει το έπος του Διγενή Ακρίτα» κι υπενθυμίζοντας την αρχαία ρήση πως «ο αληθινός τάφος των ανθρώπων βρίσκεται στις καρδιές των ανθρώπων» και εξήρε τη σχέση του τραγουδιστή με την «παλιά του γειτονιά», μνημονεύοντας το ομώνυμο τραγούδι του. «Έμπαινε στο ιερό και βοηθούσε τους ιερείς κι ανέβαινε στο ιερό ψαλτήριο και έψαλε μαζί με τους πάντες. Η προσφορά του ήταν μεγάλη στους αναξιοπαθούντες αδελφούς που είχαν ανάγκη. Τα λόγια του, γεμάτα αγάπη για όλους. Η παρουσία χιλιάδων και χθες και σήμερα στην ιερή εξόδιο ακολουθία συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του», τόνισε ο Μητροπολίτης και προσέθεσε: «Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από την πρόσκαιρη ζωή. Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του ανακαλώ στη σκέψη έναν συλλογισμό που τον αφορά. “Ο θάνατος είναι μια πρόκληση (και μας υπενθυμίζει) ότι δεν έχουμε χρόνο: ο ένας πρέπει να αγαπάει τον άλλο”. Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου που όλοι γνωρίζουμε» .

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Νίκαιας και Αγ. Ιωάννη Ρέντη Κώστας Μαραγκάκης θύμισε «Στο μουσικό ρετιρέ έκανε τα πρώτα του βήματα. Ήταν η αρχή μιας διαδρομής που κανείς δεν ήξερε που θα πάει. Με τα τραγούδια του μίλησε για την αγάπη, τη μοναξιά τον πόνο. Τα τραγούδια του έγιναν μέρος της ζωής του». Και προσέθεσε: «Η πορεία του τον έφερε στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άφησε το αποτύπωμά του μόνο από την τέχνη αλλά ήταν ο άνθρωπος που βοηθούσε που ήταν δίπλα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ίχνος στις καρδιές ανθρώπων. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σε έναν καλλιτέχνη να συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τα τραγούδια του. Σήμερα τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιώργο σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια σου».

Το δικό του αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή έδωσε με ανάρτησή του ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος. «Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».

Η σορός τού δημοφιλούς τραγουδιστή στη συνέχεια, με προπομπό την οικογένεια του, τους γονείς Μανώλη και Κλειώ και τις αδελφές του Βάσω και Μαρία, οδηγήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών για την ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειας του η οποία επίσης ζήτησε αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece, μέλη του οποίου παρέστεκαν τιμητικά στην είσοδο του ναού.

Ήδη από πολύ νωρίς το πρωί πλήθος θαυμαστές του τραγουδιστή (κάποιοι δε ομολογούσαν πως βρίσκονταν από χθες το βράδυ, οπότε ξεκίνησε στις 19.30 η λαϊκή αγρυπνία για τον Γ. Μαζωνάκη), είχαν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν, πολλοί κρατώντας μιαν ανθοδέσμη στο προσκύνημα που ολοκληρώθηκε αυστηρά στις 12:00.

Έξω από τον Ναό και παρά τον καυτό ήλιο και τη ζέστη πολλές εκατοντάδες θαυμαστές του δημοφιλούς τραγουδιστή, αρκετοί εκ των οποίων έφθασαν κι από πολλά σημεία της Ελλάδος με κάθε μέσο, αποχαιρέτησαν το ίνδαλμα τους με τραγούδια του, που μεταδίδονταν στη διαπασών από τα ηχεία αυτοκινήτων, το σύνθημα “Όσο ζω, Μαζω” και χειροκροτούσαν τους επώνυμους και συναδέλφους του Γιώργου Μαζωνάκη που κατέφθαναν για την εξόδιο ακολουθία.

Από τους πρώτους έφθασε η γνωστή τραγουδίστρια Πάολα, η οποία είχε μοιρασθεί με πολλή επιτυχία τη σκηνή με τον εκλιπόντα, ενώ ανάμεσα τους ήταν γνωστά ονόματα όπως ο Ν.Οικονομόπουλος που γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, η Ν.Θεοδωρίδου, ο Ν.Βέρτης, ο Τ.Ζαχαράτος, ο Γ.Κουρκούλης, ο Θ.Πετρέλης, ο Σ.Αγγελόπουλος, η Ρ.Χρηστίδου, ο αδελφός του Παντελή Παντελίδη κι άλλοι.

Από τον πολιτικό κόσμο παρέστησαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κι ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλας, η βουλευτής Β’ Πειραια Νίνα Κασιμάτη, ενώ το ”παρών” έδωσαν μεταξύ άλλων η Μαριάννα Λάτση, ο Ηλίας Ψινάκης, η Ελένη Πετρουλάκη, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Ιωάννης Τραγάκης βουλευτής Β’ Πειραιά, ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Τερζής, ο Θανάσης Βισκαδουρακης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Κώστας Μαρτάκης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Πάνος Κιάμος, η Νάντια Γιαννακοπούλου. Επίσης οι κριτές του ”The Voice” και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης μαζί με τον παρουσιαστή του προγράμματος Γιώργο Καπουτζίδη, ο Γιάννης Βαρδής με τη σύζυγό του και τον Γιώργο Λιανό, η Αμαρυλλίς κι ο Κώστας Ματσίκας, ο Ηλίας Βρεττός κι ο Μιχάλης Κουινέλης.

Στις δηλώσεις του, προσερχόμενος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε». Και σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά».

Από την πλευρά της η Μ.Λάτση τόνισε «Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Θα είναι εδώ, κοντά μας. Για εμάς και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν ακόμα», ενώ ο Ν. Βέρτης δήλωσε: «Τον αγάπησε όλος ο κόσμος. Τον αγαπήσαμε όλοι μας. Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο. Ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες – το βλέπετε άλλωστε με την παρουσία μας. Ο Γιώργος ήταν και στα σαλόνια και στα αλώνια. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που συνέδεε το ”κυριλέ” με τη λάσπη και το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό». Δύσκολη χαρακτήρισε για την οικογένεια και τον κόσμο την ημέρα κι ο Νίκος Οικονομόπουλος, προσθέτοντας: «Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα. Ο Γιώργος ήταν αγαπητός στον κόσμο και σε εμάς τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό Παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό μας. Τον έχω στην καρδιά μου ως ένα αγνό, καλό παιδί».

Ο Σάκης Αρσενίου σημείωσε πως «ήταν τεράστιος καλλιτέχνης. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει, να αναπαυθεί η ψυχούλα του. Μοναδικός κι αυθεντικός», ενώ ο Θάνος Πετρέλης εξέφρασε «συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους, στους ανθρώπους που ήταν περισσότερο κοντά στον Γιώργο απ’ όλους εμάς που τον γνωρίζαμε απλά σαν συνάδελφοι κι όλος ο υπόλοιπος κόσμος που τον αγαπούσε. Μεγάλη απώλεια. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε αν έφυγε και άδικα. Αυτό θα το ερευνήσουν αυτοί που πρέπει να το ερευνήσουν».

«Ο πρόωρος χαμός του μας βρίσκει σοκαρισμένους, συγκλονισμένους» δήλωσε η Ρ. Χρηστίδου και πρόθεσε: «Μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν έχω το δικαίωμα να αισθάνομαι αυτό που αισθάνομαι. Όπως είναι η αλήθεια. Το αίσθημα που έχει το μοιράζομαι με χιλιάδες, εκατοντάδες ανθρώπους. Αυτό που έχει σημασία και πρέπει να μείνει είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης – τουλάχιστον εγώ αυτό κρατώ – μέσα από την καλλιτεχνική του πορεία δίδαξε σε όλους όσοι αγάπησαν τη μουσική και το τραγούδι πώς να παραμένεις ευγενής, άνθρωπος, αληθινός και γειωμένος με την κοινωνία». «Πενθούμε όλοι μας» δήλωσε από την πλευρά του ο Πάνος Κιάμος.

Πάρα την παράκληση της οικογένειας του στεφάνια έστειλαν οι: Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, Εθνικό Ωδείο, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών – Ερμηνευτών ΕΡΑΣΤΩ Sony Music, Όμιλος Αντέννα, δήμαρχος Πειραιά, Οικογένεια Ιωάννη Τραγάκη, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Ελένη Καρουσάκη, Κατερίνα Καινούργιου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Σταμάτης Γονίδης.

Σχεδόν όλοι οι επώνυμοι παραβραθέντες μετά το πέρας της ακολουθίας σχημάτισαν με κατάνυξη έναν διάδρομο στα σκαλιά και τον περίβολο της Αγίας Τριάδας, εν είδη τιμητικής πομπής, για να περάσει το φέρετρο του Γιώργου Μαζωνακη καθ’ οδόν προς την τελευταία κατοικία του.

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