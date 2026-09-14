Καταγγελία στον ΙΣΑ για 153 κέντρα εναλλακτικής, ολιστικής, functional και anti-aging «θεραπείας» – Λίστα από τον ψυχίατρο Παπαδημητριάδη

Takeaways by to pontiki AI Ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης απέστειλε στο υπουργείο Υγείας και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών κατάλογο με 153 παρόχους υγείας που διαφημίζουν υπηρεσίες αμφισβητούμενης επιστημονικής αποτελεσματικότητας.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δομές που προωθούν εναλλακτικές ή ολιστικές πρακτικές και στοχεύει στη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών για τη διεξαγωγή ελέγχων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο ψυχίατρος διευκρίνισε ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί καταγγελία για παράνομη δραστηριότητα, αλλά πρόταση για διερεύνηση της αδειοδότησης και της ιατρικής δεοντολογίας των συγκεκριμένων παρόχων.

Η συλλογή των στοιχείων βασίστηκε αποκλειστικά σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από το διαδίκτυο και επαγγελματικούς καταλόγους.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η προάσπιση της ασφάλειας των ασθενών και της εγκυρότητας της ιατρικής πληροφόρησης μέσω του θεσμικού ελέγχου.

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Ψηφιακό κατάλογο με 153 εγγραφές παρόχων, οι οποίοι, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που συγκέντρωσε, διαφημίζουν υπηρεσίες αμφισβητούμενης ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας, έστειλε στο υπουργείο Υγείας και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι άνοιξε η συζήτηση για τα ιατρεία που διαφημίζουν αμφιλεγόμενες θεραπείες και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ή έχουν πλημμελώς ελεγχθεί για τις υπηρεσίες τους, τις οποίες και μάλιστα χρεώνουν δυσθεώρητα ποσά, ενώ θέτουν και σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.Ο ψυχίατρος νέφερε ότι στέλνει το κατάλογο με τα ιατρεία ώστε να ελεγχθούν για «λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας».

Με ανάρτησή του, ο ψυχίατρος, ενημέρωσε ότι, αναγνωρίζοντας τον φόρτο των δυνητικά ελεγχόμενων – μόνο τα ιατρεία, όπως υπενθυμίζει επικαλούμενος δημόσια δήλωση του ΙΣΑ, υπολογίζονται περίπου σε 15.000 – αποστέλλει τον κατάλογο «για τη διευκόλυνσή σας».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Σήμερα 08:00 διαβιβάστηκε από εμένα στο Υπουργείο Υγείας και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ψηφιακός κατάλογος παρόχων με 153 εγγραφές, που διαφημίζουν υπηρεσίες αμφισβητούμενης ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας – με αίτημα διερευνητικού ελέγχου για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Cover Letter:

« Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Αναγνωρίζοντας τον φόρτο των δυνητικά ελεγχόμενων (κατά δημόσια δήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο τα ιατρεία περί τα 15.000), σας διαβιβάζω συνημμένο με την παρούσα, για τη διευκόλυνσή σας, ψηφιακό κατάλογο δομών, κέντρων, γραφείων και ιατρείων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική και τα οποία, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, διαφημίζουν ή παρέχουν υπηρεσίες που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο της συμπληρωματικής, εναλλακτικής, «ολιστικής», «functional», «detox», «anti-aging» ή συναφούς ιατρικής και ευεξίας, καθώς και διαγνωστικές ή θεραπευτικές πρακτικές των οποίων η αποτελεσματικότητα, η εγκυρότητα, η ένδειξη ή το ρυθμιστικό καθεστώς μπορεί να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Η αποστολή του καταλόγου δεν συνιστά καταγγελία περί παρανομίας, αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ή εξαπάτησης συγκεκριμένου επαγγελματία ή φορέα, ούτε προδικάζει τα πορίσματα οποιουδήποτε ελέγχου. Σκοπός είναι αποκλειστικά να τεθεί υπόψη των αρμόδιων θεσμικών οργάνων ένα συγκεντρωμένο σύνολο δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να κριθεί εάν συντρέχει λόγος για περαιτέρω έλεγχο κατά περίπτωση.

Μεθοδολογία κατάρτισης του καταλόγου

Ο κατάλογος καταρτίστηκε αποκλειστικά με βάση ανοιχτές και δημόσια προσβάσιμες πηγές, χωρίς χρήση μη δημόσιων προσωπικών δεδομένων.

Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε σε:

– επίσημες ιστοσελίδες παρόχων και θεραπευτικών κέντρων,

– επαγγελματικούς και ιατρικούς καταλόγους,

– πλατφόρμες κρατήσεων και επαγγελματικών υπηρεσιών,

– ιστοσελίδες παρόχων ιατροτεχνολογικών ή εναλλακτικών συστημάτων,

– δημόσια διαθέσιμους τιμοκαταλόγους και περιγραφές υπηρεσιών,

– λοιπές δημόσιες διαδικτυακές καταχωρίσεις.

Για κάθε εγγραφή επιχειρήθηκε, κατά το δυνατόν, η επιβεβαίωση:

– της επωνυμίας του φορέα ή του επαγγελματία,

– της διεύθυνσης και περιοχής δραστηριοποίησης,

– της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή πρακτικής που διαφημίζεται,

– της δημόσιας πηγής από την οποία προκύπτει η σχετική πληροφορία,

– της ύπαρξης ρητής ή υπονοούμενης συσχέτισης με ιατρό ή ιατρική δομή,

– όπου ήταν δυνατόν, του δημοσιευμένου ή ενδεικτικού κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Οι εγγραφές ταξινομήθηκαν ανά κατηγορία πρακτικής. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

– ομοιοπαθητική,

– βιοσυντονισμός και συναφή συστήματα,

– ASYRA, BICOM, Qest4, Sensitiv Imago, NLS, Vega/Voll και λοιπές «ενεργειακές» ή ηλεκτροδιαγνωστικές μέθοδοι,

– τεστ τροφικής δυσανεξίας και σχετικά panels,

– Oligoscan και έλεγχοι μετάλλων/ιχνοστοιχείων,

– ιριδολογία,

– live blood / dark-field analysis,

– θεραπείες Rife, Lakhovsky και άλλες θεραπείες «συχνοτήτων»,

– colon hydrotherapy και πρακτικές «detox»,

– ionic foot detox,

– IV βιταμίνες, NAD+ και συναφή wellness infusions,

– οζονοθεραπεία,

– EDTA chelation,

– hyperbaric oxygen therapy όταν προβάλλεται για μη καθιερωμένες ενδείξεις,

– regenerative medicine, exosomes και stem-cell interventions,

– INUSpheresis / αφαίρεση πλάσματος για «detox» ή ευρείες προληπτικές εφαρμογές,

– bioidentical hormones, hormone optimization, peptides και ορισμένες εφαρμογές functional / anti-aging medicine.

Η ένταξη μιας δομής στον κατάλογο δεν σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει είναι ατεκμηρίωτες ή ότι στερούνται ιατρικής ένδειξης. Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για πραγματικές ιατρικές πράξεις ή τεχνολογίες που ενδέχεται να έχουν καθιερωμένες χρήσεις σε συγκεκριμένα κλινικά πλαίσια, αλλά παράλληλα διαφημίζονται για σημαντικά ευρύτερες ενδείξεις, για «detox», αντιγήρανση, γενική ευεξία ή πρόληψη.

Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση έγινε με γνώμονα τον συγκεκριμένο διαφημιζόμενο ισχυρισμό και όχι απλώς την ονομασία της τεχνικής.

Ζητήματα που ενδέχεται να χρήζουν διερεύνησης

Με βάση τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, θεωρώ ότι θα μπορούσε να εξεταστεί, κατά περίπτωση:

– εάν οι διαφημιζόμενες υπηρεσίες παρέχονται από πρόσωπα με – την απαιτούμενη επαγγελματική ιδιότητα και άδεια,

– εάν οι πράξεις εκτελούνται σε νομίμως αδειοδοτημένους χώρους και υπό τις απαιτούμενες συνθήκες,

– εάν συγκεκριμένες επεμβατικές πράξεις εμπίπτουν στο επιτρεπτό πεδίο λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου ή άλλης μονάδας,

– εάν χρησιμοποιούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή διαγνωστικές συσκευές για ενδείξεις σύμφωνες με την έγκριση και την προβλεπόμενη χρήση τους,

– εάν προβάλλονται ισχυρισμοί περί διάγνωσης, θεραπείας, πρόληψης ή «αποτοξίνωσης» που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινό,

– εάν η σχετική διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ιατρική δεοντολογία και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,

– εάν υφίσταται επαρκής ενημέρωση των πολιτών για το επίπεδο επιστημονικής τεκμηρίωσης, τους πιθανούς κινδύνους και τις εναλλακτικές καθιερωμένες θεραπευτικές επιλογές.

Ιδιαίτερη προσοχή θεωρώ ότι αξίζουν οι περιπτώσεις στις οποίες συνδυάζονται διαγνωστικοί ισχυρισμοί χωρίς καθιερωμένη επιστημονική επικύρωση με θεραπευτικές παρεμβάσεις, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιούνται ενδοφλέβιες, αιματολογικές, κυτταρικές ή άλλες επεμβατικές πράξεις για ευρείες ή μη σαφώς καθιερωμένες ενδείξεις.

Σκοπός της διαβίβασης

Σκοπός της παρούσας δεν είναι η στοχοποίηση οποιουδήποτε επαγγελματία, αλλά η προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των ασθενών και της αξιοπιστίας της ιατρικής πληροφόρησης.

Θα ήταν, επομένως, χρήσιμο να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά πόσον οι επιμέρους καταγραφές δικαιολογούν:

– έλεγχο αδειοδότησης,

– έλεγχο της επαγγελματικής ιδιότητας των παρόχων,

– έλεγχο των διαφημιζόμενων θεραπευτικών ή διαγνωστικών ισχυρισμών,

– έλεγχο των όρων χρήσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,

ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται πρόσφορη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Ο συνημμένος κατάλογος αποτελεί εργαλείο αρχικής χαρτογράφησης και όχι τελεσίδικη αξιολόγηση. Οι πληροφορίες βασίζονται σε δημόσια διαδικτυακή παρουσία κατά τον χρόνο της έρευνας και είναι δυνατόν να μεταβληθούν, να είναι ελλιπείς ή να απαιτούν επιβεβαίωση απευθείας από τον εκάστοτε φορέα.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Παπαδημητριάδης MD MSc

ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής »

Στους αρμόδιους φορείς επισυνάφθηκε και το αρχείο: “athina_grey_medical_services_catalog.xlsx”».

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