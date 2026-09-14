Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου που τραυμάτισε μητέρα και βρέφος στην Καλαμαριά

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Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μπαίνουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε δέντρο σε πάρκο της Καλαμαριάς, με συνέπεια να τραυματιστούν μία 30χρονη γυναίκα και το μόλις 17 μηνών παιδί της.

Με εισαγγελική παραγγελία διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, την οποία έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Στο πλαίσιο της εξέτασης θα διερευνηθεί εάν προκύπτουν στοιχεία για τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Παράλληλα, η ίδια παραγγελία προβλέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος της στατικής επάρκειας των δέντρων στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό είχε καταγραφεί πτώση και άλλου δέντρου σε σημείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το πάρκο.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στο πάρκο της Αιγαίου, ενώ στον χώρο βρισκόταν κόσμος. Από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκαν η 30χρονη μητέρα και το 17 μηνών παιδί της.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς, ούτε η μητέρα ούτε το παιδί υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι Αρχές έδωσαν εντολή για τον αποκλεισμό του σημείου. Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο τόσο για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών όσο και για να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του δέντρου.

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