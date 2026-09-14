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14.09.2026 14:59

Κρήτη: Αμαξάκι του γκολφ έπεσε σε τοίχο, δύο γυναίκες στο νοσοκομείο – «Μόλις ξεκινήσαμε, η οδηγός άρχισε να φωνάζει ότι δεν είχε φρένα»

14.09.2026 14:59
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Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο διακομίστηκαν δύο γυναίκες, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο με την ανατροπή μικρού οχήματος τύπου γκολφ στον οικισμό «Θησέας» του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, το βράδυ της Κυριακής.

Η μία γυναίκα νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική, ενώ η έτερη επιβάτιδα στη Χειρουργική. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων: της 30χρονης οδηγού του οχήματος και του 31χρονου ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

Ο επιχειρηματίας Γιάννης Μανιός, ένας από τους επιβαίνοντες, περιγράφει στο Cretalive όσα εκτυλίχθηκαν, υποστηρίζοντας ότι το όχημα παρουσίασε πρόβλημα στα φρένα αμέσως μετά την εκκίνησή του. Όπως αναφέρει, η ανατροπή του οχήματος στη δεύτερη στροφή απέτρεψε μία ανεξέλεγκτη πορεία στην απότομη κατηφόρα, η οποία, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε τραγωδία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Μανιός η παρέα των οκτώ ατόμων είχε κάνει κράτηση σε εστιατόριο που λειτουργεί στην περιοχή. Όταν έφτασαν στον ιδιωτικό χώρο, τους ζητήθηκε να αφήσουν το όχημά τους σε συγκεκριμένο σημείο και να μεταφερθούν στο εστιατόριο με ένα μεγαλύτερο αμαξάκι τύπου γκολφ.

«Από την πρώτη στιγμή μάς έκανε εντύπωση ο έντονος θόρυβος που έκανε. Ανεβήκαμε στο όχημα και, μόλις ξεκινήσαμε, η οδηγός άρχισε να φωνάζει ότι δεν είχε φρένα. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αναπτύξαμε μεγάλη ταχύτητα», περιγράφει ο κ. Μανιός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οδηγός κατάφερε να πάρει την πρώτη στροφή, ενώ οι επιβάτες φώναζαν να σταματήσει. Στη δεύτερη στροφή, όμως, το όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε τοιχίο.

«Εκτοξευτήκαμε από το όχημα και τα προσωπικά μας αντικείμενα σκορπίστηκαν παντού. Ήμασταν αιμόφυρτοι. Ο σύντροφός μου τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε τουλάχιστον 15 ράμματα, ενώ μία πελάτισσά μου υπέστη κάταγμα στο χέρι και τοποθετήθηκε νάρθηκας. Υπήρξαν επίσης τραυματισμοί στον αυχένα, εκδορές και χτυπήματα», σημειώνει.

Ο κ. Μανιός χαρακτηρίζει το σημείο «καρτέρι θανάτου», καθώς, όπως υποστηρίζει, εάν το όχημα δεν είχε ανατραπεί στη συγκεκριμένη στροφή, θα συνέχιζε ανεξέλεγκτο στην κατηφόρα.

«Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας. Αν δεν ανατρεπόταν στη δεύτερη στροφή, θα κάναμε κυριολεκτικά βουτιά στο κενό. Η κατηφόρα έχει πολύ μεγάλη κλίση και μπροστά δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να μας σταματήσει. Πιστεύω ότι θα θρηνούσαμε θύματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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