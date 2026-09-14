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14.09.2026 14:51

Μπηχτή Τσουκαλά για Μαρινάκη: «Αν η Θάτσερ άκουγε για επίδομα ανεργίας δύο μηνών, θα έλεγε: “είναι πολύ προχωρημένο”»

14.09.2026 14:51
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Ο Κώστας Τσουκαλάς ρωτήθηκε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ για 4ημερη εργασία, αλλά και για τις απόψεις του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την 4ημερη εργασία, εξήγησε πως, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευση, δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση: «Πιλοτικά, προαιρετικά θα εφαρμοστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις έντασης γνώσης και κεφαλαίου και με κίνητρα φορολογικά, εισφορών ή και άλλα κίνητρα που μπορούν να έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση. Γιατί εμείς με την αναπτυξιακή τράπεζα, θα έρθουμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε η ΝΔ που πήγε να την κλείσει».

Είπε δε ότι του κάνει εντύπωση που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «στη χθεσινή του δήλωση έκανε λόγο για δημοσιονομικό κόστος σχετικά με την 4ήμερη εργασία» και σχολίασε: «Ο κ. Μαρινάκης, που πρότεινε ταμείο ανεργίας για δύο μήνες. Είπε δηλαδή στους εργαζομένους της χώρας, ότι αν μείνετε άνεργοι, για δύο μήνες μόνο θα πληρώνεστε».

Προσέθεσε πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική άποψη. Μιλά εξ ονόματος της κυβέρνησης, αυτός είναι ο ρόλος του». «Υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που έχει επίδομα ανεργίας μόνο δύο μήνες; Καμία. Η Θάτσερ αν τον άκουγε, θα έλεγε: “είναι πολύ προχωρημένο”», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «αν κάποιος συγκρίνει τις ομιλίες των υπολοίπων αρχηγών με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, είδε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι έτοιμος να κυβερνήσει και γνωρίζει προσωπικά τα θέματα». Τόνισε πως αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων, περιέγραψε πώς μπορεί να υπάρξει ένα άλλο αναπτυξιακό αποτύπωμα, ενώ παρέπεμψε στο ποίημα: «Ας φρόντιζαν», του Κ. Καβάφη, για να υπογραμμίσει την αντίστιξη των πολιτικών μηνυμάτων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με εκείνα των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Αναφερόμενος στο κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος του κόμματος τόνισε σχετικά με τη 13η σύνταξη ότι «η μοναδική διαφορά που υπάρχει πια σε σχέση με αυτό που έχει προτείνει για τους συνταξιούχους η Νέα Δημοκρατία για την πρώτη δόση, είναι μόνο 60 εκατομμύρια». Γιατί, είπε, «η ΝΔ που μας φώναζε ότι αν δώσουμε 420 εκατομμύρια που είναι το κόστος της 1ης δόσης της 13ης σύνταξης όπως προτείνουμε, θα ”καταρρεύσει” η οικονομία, έδωσε η ίδια 360 εκατ.». «Εμείς θα δώσουμε την 13η σύνταξη στο σύνολο της την 3η χρονιά με 840 εκατ. επιπλέον των 60 εκατ. της πρώτης χρονιάς», ανέφερε. Είπε ακόμη ότι «ο 13ος μισθός έχει καθαρή επιβάρυνση 750 εκατ., αν αφαιρέσουμε εισφορές και φόρους, και λέμε ότι και αυτός θα καταβληθεί σταδιακά έως το 2030».

Επιπλέον, αναφορικά με την ακρίβεια τόνισε ότι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά είναι ένα έκτακτο μέτρο και πως «αν το προϋπολογίζαμε με μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ θα έχει ένα κόστος προσωρινό περίπου 300 εκατ.». Τόνισε ότι η υπεραπόδοση -όχι η απόδοση- από τον ΦΠΑ είναι 700 εκατ. και «άρα στην ουσία είναι ένα πολύ μικρό μέγεθος σε σχέση με εκείνο το οποίο υπεραποδίδει ο ΦΠΑ». Σημείωσε ότι η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έτσι θα αυξηθεί η κατανάλωση «διότι αυτοί οι οποίοι θα γλιτώνουν κάτι, θα το καταναλώνουν σε κάτι άλλο».

Επισήμανε πως το ΠΑΣΟΚ μιλά για εφαρμογή έκτακτη, προσωρινή, πιλοτική και πως «αν δούμε ότι κάτι δεν έχει αποτέλεσμα, μπορεί να επιστρέψουμε. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Η Νέα Δημοκρατία δεν το δοκιμάζει, γιατί δεν την αφήνουν τα συμφέροντα».

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ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 15:15
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