Πιερρακάκης: Αλίμονο αν η αντιπολίτευση χρειαστεί να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της ΔΕΘ (video)

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Κριτική στις εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη ΔΕΘ άσκησε το πρωί της Δευτέρας (14/9) ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τις χαρακτήρισε «ακοστολόγητες». «Αλίμονο αν χρειαστεί να τις εφαρμόσουν γιατί όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση, με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι «πολλά από τα μέτρα που εξήγγειλε είναι γενικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος τους, Επτά όμως από αυτά τα μέτρα που είναι συγκεκριμένα, κοστίζουν 6 δισ. ευρώ ετησίως».

Σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ο υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε ότι «θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας»,αλλά σημείωσε πως πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα και ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι τιμές όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε πόσο θα κοστίσει.

«Σε κάθε περίπτωση», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «έχουμε αποδείξει και θα ισχύσει και φέτος, ότι θα είμαστε στο πλευρό του πολίτη κι εφόσον χρειαστεί θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα».

Ο υπουργός Οικονομικών τέλος ρωτήθηκε και για τα κόκκινα δάνεια και τις εταιρείες διαχείρισης, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Είμαστε πάνω από το θέμα των καταγγελιών για τις εταιρείες διαχειρίσεις των κόκκινων δανείων κι αν χρειαστεί θα παρέμβουμε».

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