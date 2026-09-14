Οι Κινέζοι εξελίσσουν αυτοκίνητα υπερβολικά γρήγορα – Τι κινδύνους κρύβει αυτό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Oι Κινέζοι συνεχίζουν την επέλαση με ρυθμούς ρεκόρ, εγείροντας ανησυχίες πως το «γρήγορο» μπορεί να γίνει «βιαστικό» – Ο ρόλος της ΑΙ

Για χρόνια, οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες παρακολουθούν τις κινεζικές εταιρείες να εξελίσσουν νέα μοντέλα με εντυπωσιακή ταχύτητα, αναζητώντας τρόπους για να ανταγωνιστούν τους ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς της κινεζικής αγοράς. Τώρα, όμως, η διαδικασία έχει φτάσει σε σημείο όπου ακόμα και οι κινεζικές αρχές και στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας προβληματίζονται για το αν η περαιτέρω μείωση του χρόνου εξέλιξης μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές κρίσιμων ελέγχων ασφαλείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο εξέλιξης ενός νέου αυτοκινήτου στους μόλις 18 μήνες, όμως οι κινεζικές αρχές φοβούνται ότι η ταχύτητα μπορεί να γίνει εις βάρος της ασφάλειας των οχημάτων και της αντοχής των εξαρτημάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Δεν φαντάζεσαι τι «τρώει» τη βαφή του αυτοκινήτου σου – Και δεν μπορείς να το αποφύγεις

Formula 1: Κυρίαρχος ο Αντονέλι… μυρίζει τίτλο μετά τη Μαδρίτη

Formula 1: Καταστροφή για Χάμιλτον στη Μαδρίτη – Εκτός αγώνα από τον 7ο γύρο με πρόβλημα στα φρένα