Ιμαλάια: Οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα κατά 65% και απειλούν – Πότε θα φτάσουν τα ύδατα στο ανώτερο επίπεδό τους

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Τα Ιμαλάια βρίσκονται αντιμέτωπα με μια κρίσιμη περιβαλλοντική και υδρολογική καμπή, καθώς η απώλεια παγετωνικού πάγου επιταχύνεται σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια των υδάτινων πόρων, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η περιοχή αναμένεται να προσεγγίσει το φαινόμενο της «κορύφωσης των υδάτων» (peak water) έως τα μέσα του αιώνα. Πρόκειται για το σημείο κατά το οποίο η ποσότητα νερού που προέρχεται από το λιώσιμο των παγετώνων φτάνει στο μέγιστο επίπεδό της και στη συνέχεια αρχίζει να μειώνεται, καθώς οι παγετώνες συρρικνώνονται.

Η δημοσιοποίηση των ευρημάτων πραγματοποιείται στον απόηχο της κατάρρευσης παγετώνα στα τέλη Αυγούστου, στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ–Θιβέτ, η οποία συνδέθηκε με κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα στις γύρω κοιλάδες. Το γεγονός ανέδειξε με δραματικό τρόπο τους κινδύνους που συνδέονται με την ταχεία μεταβολή του παγετωνικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.

Καθώς οι παγετώνες υποχωρούν, δημιουργούνται νέες παγετωνικές λίμνες, οι οποίες συχνά συγκρατούνται από ασταθείς σχηματισμούς πάγου, πετρωμάτων και χαλαρών υλικών. Η πιθανή κατάρρευση αυτών των φυσικών φραγμάτων μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις κοιλάδες και στις περιοχές κατάντη.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία βιωσιμότητας SYSTEMIQ, σε συνεργασία με το Integrated Mountain Initiative, ενώ σημαντική τεχνική συμβολή παρείχαν το International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) και το G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι παγετώνες των Ιμαλαΐων χάνουν πλέον μάζα με ρυθμό περίπου 65% ταχύτερο σε σχέση με μία δεκαετία πριν.

Η οροσειρά Hindu Kush–Himalaya εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.500 χιλιομέτρων, διασχίζοντας οκτώ χώρες, από το Αφγανιστάν έως τη Μιανμάρ, και φιλοξενεί περίπου 40.000 παγετώνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών παρακολουθείται συστηματικά επί τόπου, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης των κινδύνων.

Σε κίνδυνο και η Ινδία

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση των παγετωνικών λιμνών στην Ινδία. Σχεδόν 200 έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, ενώ 56 από αυτές κατατάσσονται στην κατηγορία «πολύ υψηλού κινδύνου». Η πιθανότητα απότομης αποστράγγισης ή κατάρρευσής τους δημιουργεί σοβαρές απειλές για τις τοπικές κοινωνίες, τις υποδομές και τις οικονομικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, η προσέγγιση της «κορύφωσης των υδάτων» αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες για τη μακροπρόθεσμη υδατική ασφάλεια. Η αρχική αύξηση των παγετωνικών απορροών μπορεί να λειτουργεί προσωρινά ως αντιστάθμισμα στην απώλεια πάγου, όμως όταν οι παγετώνες συρρικνωθούν πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο, η διαθέσιμη ποσότητα νερού από το λιώσιμο θα αρχίσει να μειώνεται. Η επιστημονική βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι σε αρκετές λεκάνες της υψηλής ορεινής Ασίας η κορύφωση της παγετωνικής απορροής αναμένεται περίπου στα μέσα του αιώνα.

Η σημασία των Ιμαλαΐων δεν περιορίζεται, επομένως, στο περιβαλλοντικό επίπεδο. Τα ορεινά υδάτινα συστήματα αποτελούν βασικό στοιχείο της οικονομίας της Ινδίας, καθώς, σύμφωνα με την έκθεση της SYSTEMIQ, το νερό που συνδέεται με τα Ιμαλάια υποστηρίζει περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα, η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γεωργία, την παραγωγή ενέργειας, την παροχή πόσιμου νερού, τη βιοποικιλότητα και τα μέσα διαβίωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.

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