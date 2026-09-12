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12.09.2026 08:22

Συναγερμός στον Κόλπο του Μεξικού: Η PEMEX προσπαθεί να περιορίσει διαρροή πετρελαίου

12.09.2026 08:22
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Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου του Μεξικού, η PEMEX, σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, καταβάλλει προσπάθειες για να περιοριστεί διαρροή πετρελαίου σε εγκαταστάσεις της στην ανοικτή θάλασσα, στον Κόλπο του Μεξικού, γνωστοποίησαν χθες Παρασκευή τόσο η εταιρεία, όσο και οι αρχές.

Η διαρροή εντοπίστηκε προχθές Πέμπτη, 85 χιλιόμετρα βόρεια από τη Σιουδάδ ντελ Κάρμεν, στην πολιτεία Καμπέτσε (ανατολικά), έκανε γνωστό το Μόνιμο Παρατηρητήριο του Κόλπου του Μεξικού με ανακοίνωσή του.

Η PEMEX επιβεβαίωσε τη διαρροή πετρελαίου όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, αποφεύγοντας όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Ομάδα της PEMEX εντόπισε διαρροή σε αγωγό και προσπαθεί να την περιορίσει», ανέφερε το Παρατηρητήριο, δημόσιος θεσμός, χωρίς να διευκρινίσει το εύρος της διαρροής και της πετρελαιοκηλίδας που σχηματίστηκε.

Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό παρέχει υποστήριξη στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου για να περιοριστεί η διαρροή και να ανακτηθούν υδρογονάνθρακες στην ανοικτή θάλασσα. Έχουν αναπτυχθεί τέσσερα πλοία, δύο αεροσκάφη και 255 μέλη του προσωπικού του.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πετρελαιοκηλίδα θα μετακινηθεί προς τα δυτικά τις επόμενες πέντε ημέρες και θεωρούν μάλλον χαμηλή την πιθανότητα να πλήξει «ακτές ή ευαίσθητη περιοχή».

Οι διαρροές πετρελαίου είναι συχνές σε εγκαταστάσεις της εταιρείας σε αυτή την περιοχή κι ενίοτε προκαλούν πυρκαγιές ή ζημιά σε κοινότητες αλιέων. Τον Φεβρουάριο, πετρελαιοκηλίδα εξαπλώθηκε σε παραλίες μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων.

Η Petróleos Mexicanos (PEMEX) αντιμετωπίζει βαθιά κρίση, εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής, της έλλειψης επενδύσεων και του πελώριου χρέους της.

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