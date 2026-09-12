Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Πρώτο κόμμα στις γκάφες η ΕΛΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ “ΣΟΟΥ” στο Καστελόριζο
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αιτήσεις για χρησικτησία & διορθώσεις
ΕΣΤΙΑ: Τελεσίγραφο Αγίου ‘Ορους για Σινά προς Μητσοτάκη – Σίσι
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΖΗΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ενα εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Με τη “σταθερότητα” της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής!
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ DRONES
ΚONTRA: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Χαράζει τον δρόμο της Αλλαγής
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ελκυστικότεροι όροι συμμετοχής σε δημόσια έργα
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