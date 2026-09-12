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12.09.2026 08:12

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

12.09.2026 08:12
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Πρώτο κόμμα στις γκάφες η ΕΛΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ “ΣΟΟΥ” στο Καστελόριζο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αιτήσεις για χρησικτησία & διορθώσεις

ΕΣΤΙΑ: Τελεσίγραφο Αγίου ‘Ορους για Σινά προς Μητσοτάκη – Σίσι

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΖΗΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ενα εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Με τη “σταθερότητα” της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής!

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ DRONES

ΚONTRA: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Χαράζει τον δρόμο της Αλλαγής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ελκυστικότεροι όροι συμμετοχής σε δημόσια έργα

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