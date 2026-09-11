Θάνατος Μαζωνάκη: Η αντίφαση Θεοδωρόπουλου, τα κρίσιμα 42 λεπτά και τα νέα στοιχεία – Αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

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Νέα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έρχονται να φωτίσουν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη και να δημιουργήσουν νέα ερωτήματα για όσα συνέβησαν πριν και μετά την ανακοπή του.

Το πλέον κρίσιμο εύρημα είναι ότι το μηχάνημα φέρεται να τέθηκε σε λειτουργία στις 14:12 και να λειτούργησε επί 42 λεπτά, την ώρα που βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζει τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, Ηλία Θεοδωρόπουλο, να βρίσκεται εκτός του χώρου από τις 13:59 έως τις 14:43.

Οι κάμερες και τα κρίσιμα 42 λεπτά

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ο παθολόγος και ιδιοκτήτης του ιατρείου Ηλίας Θεοδωρόπουλος μπήκε σε εστιατόριο στις 13:59 και αποχώρησε στις 14:43.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στην έναρξη της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, καθώς είχε φύγει για φαγητό. Κατά τους ισχυρισμούς του, ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για το περιστατικό, επέστρεψε στο ιατρείο και συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψης, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ και χορηγώντας δύο ενέσεις αδρεναλίνης.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των δεδομένων που φέρεται να έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα «INUS PHERESIS».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, επικαλούμενος τη δικογραφία, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι το λογισμικό καταγράφει έναρξη λειτουργίας στις 14:12 και συνολικό χρόνο 42 λεπτών. Εφόσον το στοιχείο επιβεβαιωθεί, η λειτουργία του μηχανήματος έφτασε περίπου έως τις 14:54.

Κατά τον κ. Λυκούδη, το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι η ανακοπή σημειώθηκε πριν ξεκινήσει η ιατρική πράξη. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι από τη χρονική ακολουθία της δικογραφίας προκύπτει πως ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του περίπου μιάμιση ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Η ώρα άφιξης και οι αντιφάσεις

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που επιχειρούν να αποσαφηνίσουν οι Αρχές είναι η ακριβής ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 13:55 και όχι στις 16:00, όπως είχε αναφερθεί σε άλλη εκδοχή των γεγονότων. Η μαρτυρία του φέρεται να ενισχύεται και από κατάθεση γραμματέως του ιατρείου.

Την ίδια στιγμή, όμως, στη δικογραφία υπάρχουν και άλλες χρονικές αναφορές. Νοσηλεύτρια φέρεται να τοποθετεί την παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο περίπου στις 15:00, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια πέρασε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Από άλλη κατάθεση προκύπτει ότι ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας επί τουλάχιστον 42 λεπτά.

Οι διαφορετικές αυτές χρονικές εκδοχές αποτελούν μία από τις βασικές αντιφάσεις που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., ιδιαίτερα καθώς το ηλεκτρονικό αρχείο του μηχανήματος φέρεται να τοποθετεί την έναρξη της λειτουργίας του ήδη στις 14:12.

Τι υποστηρίζει η Ιωάννα Γάκα

Η Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης, έχει υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με μέσα παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών και του τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας.

Κατά την εκδοχή της, η ανακοπή συνέβη την ώρα που επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα και ακολούθησε άμεσα προσπάθεια ΚΑΡΠΑ.

Παράλληλα, φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι ο Μαζωνάκης είχε παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα στον χώρο και ότι το μηχάνημα δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Ακριβώς αυτή η εκδοχή βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τα ψηφιακά ευρήματα που αποδίδονται στο μηχάνημα.

Σβησμένα αρχεία, φωτογραφία και αναζητήσεις σε τεχνητή νοημοσύνη

Στο μικροσκόπιο των ειδικών αναλυτών της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που κατασχέθηκαν από το ιατρείο.

Οι ερευνητές επιχειρούν να ανακτήσουν τη μνήμη των μηχανημάτων, προκειμένου να διαπιστώσουν πότε και σε ποιους χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και αν έχουν διαγραφεί δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, από την ψηφιακή έρευνα προκύπτουν ενδείξεις ότι επιχειρήθηκε να διαγραφούν αρχεία, ραντεβού και πληροφορίες που συνδέονταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Από το κινητό της γιατρού φέρεται επίσης να εντοπίστηκε διαγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι του ιατρείου. Η ανάκτηση των μεταδεδομένων της θεωρείται σημαντική, καθώς ενδέχεται να προσδιορίσει την ακριβή ώρα λήψης της.

Παράλληλα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν στοιχεία που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση τρόπων επαναφοράς του τραγουδιστή.

Οι Αρχές εξετάζουν πότε έγιναν οι συγκεκριμένες αναζητήσεις και πώς συνδέονται χρονικά με την ανακοπή και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στο μικροσκόπιο και τα μηχανήματα του ιατρείου

Οι έρευνες δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη. Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα το εύρος της δραστηριότητας του ιατρείου και αντίστοιχες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε άλλους ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον έλεγχο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου διαπιστώθηκε ότι είχαν καθαριστεί τα σωληνάκια του μηχανήματος που συνδέεται με την υπόθεση.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι ακόμη και μετά από καθαρισμό είναι δυνατόν να αναζητηθούν βιολογικά ίχνη ή γενετικό υλικό.

Απροσδιόριστη ακόμη η αιτία θανάτου

Την ίδια ώρα, η νεκροψία – νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε από δύο ιατροδικαστές, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, δεν έδωσε οριστική απάντηση για την αιτία θανάτου.

Μέχρι στιγμής η αιτία χαρακτηρίζεται απροσδιόριστη και οι επόμενες απαντήσεις αναμένονται από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας Ουρανία Δημακοπούλου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξήγησε ότι ο χαρακτηρισμός «απροσδιόριστη αιτία» χρησιμοποιείται όταν τα έως τώρα ευρήματα δεν επιτρέπουν ασφαλές συμπέρασμα.

Για την αναφορά σε πιθανή ισχαιμία του μυοκαρδίου σημείωσε ότι ακόμη και εάν διαπιστωθεί ισχαιμία, πρέπει να διευκρινιστεί τι την προκάλεσε και πότε δημιουργήθηκε. Η ιστολογική εξέταση μπορεί να συμβάλει στον χρονικό προσδιορισμό των αλλοιώσεων.

Έδωσε επίσης ιδιαίτερη σημασία στο χρονικό διάστημα που φέρεται να μεσολάβησε μέσα στο ιατρείο, σημειώνοντας ότι «τρεις – τρεισήμισι ώρες σε ένα ιατρείο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Όπως τόνισε, σε περίπτωση απώλειας αισθήσεων και υποψίας καρδιακής ανακοπής, η ΚΑΡΠΑ πρέπει να ξεκινά άμεσα, ενώ δεν είναι όλοι οι καρδιακοί ρυθμοί απινιδώσιμοι. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπάρχει γενική υποχρέωση κάθε ιατρείο να διαθέτει απινιδωτή.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν φάρμακα ή άλλες ουσίες στον οργανισμό και να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση του τι είχε ενδεχομένως χορηγηθεί στον τραγουδιστή.

Το αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι σύζυγοι και υπεύθυνοι του ιατρείου, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00.

Μετά τα νέα στοιχεία, ο Χαράλαμπος Λυκούδης ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει παράλληλα ορίσει τεχνικό σύμβουλο και ζητεί να διερευνηθεί πλήρως εάν και σε ποιον βαθμό προκύπτουν ευθύνες για τον θάνατό του.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να συνδέσουν τις κάμερες, τα δεδομένα του μηχανήματος, τα ψηφιακά ίχνη, τις αντικρουόμενες καταθέσεις και τα ιατροδικαστικά ευρήματα σε μία ενιαία χρονική ακολουθία.

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