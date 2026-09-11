Τουλάχιστον 20 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη βόρεια Γαλλία (Video)

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Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν στη Γαλλία, εκτροχιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό.
Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.
Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα από τον εκτροχιασμό του τρένου.
Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.
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