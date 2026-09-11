Τουλάχιστον 20 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη βόρεια Γαλλία (Video)

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Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν στη Γαλλία, εκτροχιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό.

Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

JUST IN: Around 20 injured as train carrying 200 people derails in northwest France, transport minister says. pic.twitter.com/omw3JPUfnW — Scope Report (@ScopeReport_) September 11, 2026

Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα από τον εκτροχιασμό του τρένου.

JUST IN – a TER train traveling from Rouen to Caen, France derails near Cléon, Seine-Maritime. Numerous passengers injured and airlifted out. pic.twitter.com/c89MzUsdeP — Confidential Post (@C_Post_News) September 11, 2026

Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.

Les circonstances restent à éclaircir, un choc pour l'instant d'origine indéterminé sur un passage à niveau aurait provoqué le déraillement. 🤔

Courage à toutes les personnes blessées et aux collègues 🙏 https://t.co/XDwzGjVB7X pic.twitter.com/ofrTXZJHCe — 🚄 Conducteurs Conductrices ADCPRG SNCF🚦⚠🚆 (@adcprg) September 11, 2026

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