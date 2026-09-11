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11.09.2026 22:58

Η Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια: «Η επιστροφή ξεκινάει εδώ»

11.09.2026 22:58
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Αναρρώνει από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στην πρεμιέρα του με την Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και έχει στο πλευρό του την νέα του ομάδα.

Η αποκατάσταση αναμένεται να είναι απαιτητική, με τον ίδιο να χρειάζεται υπομονή και καθημερινή δουλειά με τον γερμανικό σύλλογο να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στον νεαρό άσο, προσφέροντάς του την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.

Η Ντόρτμουντ δημοσίευσε στα social media της ομάδας μία φωτογραφία του «Ντέλια» από το νοσοκομείο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η επιστροφή ξεκινάει εδώ».

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