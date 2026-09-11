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11.09.2026 22:25

Ζελένσκι σε Τραμπ: Αυστηρές κυρώσεις τώρα κατά της Ρωσίας

11.09.2026 22:25
trump zelensky florida

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να υιοθετήσει από τώρα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ώστε να εμποδίσει τη ικανότητά της να παράγει πυραύλους μεσούσης της κλιμάκωσης των πληγμάτων.

«Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις από τώρα. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αυστηρές. Δεν καταλαβαίνω μερικές φορές γιατί οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Yalta European Strategy στο Κίεβο.

«Τα μέτρα για τον περιορισμό της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και συναφών όπλων πρέπει να ληφθούν γρήγορα», δήλωσε ο Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι «είναι σημαντικό η αμερικανική κυβέρνηση να λάβει σταθερές αποφάσεις, προσωπικές αποφάσεις του προέδρου Τραμπ».

Πραγματοποιώντας επίσκεψη την Πέμπτη στον Καναδά, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδιάζει να συναντήσει τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, μετά την επίσκεψη στη Μόσχα και στο Κίεβο των Αμερικανών απεσταλμένων για να επαναληφθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες είναι σε αδιέξοδο από την αρχή του έτους.

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