Ρένα Δούρου από ΔΕΘ: Η Αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία

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Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενότητας της Αριστεράς και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου, κατά την ομιλία της στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ.

«Κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Έσφαλαν. Είμαστε εδώ», τόνισε η Ρένα Δούρου, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα «ανασυντάχθηκε και συνεχίζει καθαρά, σταθερά, Αριστερά».

Η ίδια σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει το κόμμα που «κρατά ψηλά τη σημαία της σύγχρονης ανανεωτικής, ριζοσπαστικής Αριστεράς», επιμένοντας στις αξίες της Δημοκρατίας, της ειρήνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας και της συντροφικότητας.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική, τη κράτος δικαίου, την οικονομία και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όχι στην εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Ρένα Δούρου στην εξωτερική πολιτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εδώ και επτά χρόνια εφαρμόζει μια «επικίνδυνη ΙΧ εξωτερική πολιτική» σε ένα σύνθετο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία, αναφερόμενη στην περίπτωση της Κάσου και στην πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ενώ έθεσε ερωτήματα για τη στρατηγική της κυβέρνησης ως προς την προσφυγή στη Χάγη και την οριοθέτηση με όμορες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ρένα Δούρου αντιπαρέβαλε στην πολιτική του «δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου» την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που, όπως τόνισε, άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως πυλώνας ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας.

Παρουσίασε παράλληλα το Σχέδιο Ειρήνης και Ασφάλειας επτά σημείων για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση εξαγωγών όπλων σε χώρες της Μέσης Ανατολής, τη δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, την επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών για το Κυπριακό και την ενίσχυση της οικολογικής ασφάλειας της Μεσογείου.

Δημοκρατία και κράτος δικαίου

Σφοδρή κριτική άσκησε η Ρένα Δούρου στην κυβέρνηση και για την κατάσταση του κράτους δικαίου.

«Διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία είναι λέξεις άγνωστες για την Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «διαφθορά, σήψη και συγκαλύψεις σκανδάλων».

Αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ερωτήματα που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, ενώ στάθηκε στην απαξίωση των θεσμικών αντιβάρων, στις απευθείας αναθέσεις, στην ευνοιοκρατία και στις αμφισβητήσεις της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

«Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος»

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ευημερία για τους πολλούς, προστασία για τους ευάλωτους, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τους νέους», τόνισε η Ρένα Δούρου, θέτοντας στο επίκεντρο την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους.

Παρουσίασε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ενίσχυση του ΕΣΥ, τη δημόσια Παιδεία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τον Πολιτισμό, την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την Παιδεία επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερασπίζεται το άρθρο 16 και υπογράμμισε ότι ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια «δεν διορθώνεται ούτε αναμορφώνεται. Καταργείται».

Στην Υγεία, η Ρένα Δούρου υπενθύμισε την κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία, την πρόσβαση 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα Υγείας και τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσίασε παράλληλα τις σημερινές προτάσεις του κόμματος για αύξηση της χρηματοδότησης της Υγείας στο 7,5% του ΑΕΠ, 15.000 προσλήψεις υγειονομικών, μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών, αυξήσεις μισθών και ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Ο πολιτισμός ως δημόσιο αγαθό

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η Ρένα Δούρου στον Πολιτισμό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τον αντιμετωπίζει ως εμπόρευμα.

«Για εμάς ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό. Είναι μνήμη, δημοκρατία, παιδεία και κοινωνική συνοχή», τόνισε.

Παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον Πολιτισμό, που περιλαμβάνει σημαντική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης με στόχο τον διπλασιασμό της, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατάργηση του ΠΔ 85/2022, αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και υπεράσπιση της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Αποκέντρωση και ισχυρή Αυτοδιοίκηση

Η Ρένα Δούρου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη συρρίκνωση των πόρων της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια μεγάλη μεταρρύθμιση αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων, πόρων και εξουσιών.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής την περίοδο 2014-2019, επισημαίνοντας ότι παραδόθηκαν 1.260 έργα προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ, δημιουργήθηκαν κοινωνικά προγράμματα σε συνθήκες μνημονίων και υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την Υγεία, την προσβασιμότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως εξήγησε, προβλέπει θεσμικά, οικονομικά και επιχειρησιακά ισχυρές Περιφέρειες και Δήμους, με ουσιαστική μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και δυνατότητα ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων υπό δημοτική αιγίδα.

«Να ευημερούν οι άνθρωποι, όχι μόνο οι αριθμοί»

Στην οικονομία, η Ρένα Δούρου στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η αντίληψη πως «πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι» οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία.

«Δεν αμφισβητούμε τη σημασία των αριθμών. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την αντίληψη ότι μια οικονομία μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη όταν οι αριθμοί της ευημερούν και η κοινωνία αγκομαχά», τόνισε.

Παρουσίασε στη συνέχεια το πλήρες και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

Ακρίβεια: Μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ανώτατο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά και αγροεφόδια και έλεγχος των τιμών από το χωράφι μέχρι το ράφι.

Στην ενέργεια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ και μηχανισμό αποτροπής υπερκερδών, καθώς και ανάκτηση της πλειοψηφίας σε μία συστημική τράπεζα.

Φορολογική δικαιοσύνη: Δραστική μείωση της φορολογίας των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και μεγαλύτερη συνεισφορά των πολύ υψηλών εισοδημάτων, χωρίς συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Για 320.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ.

Ιδιωτικό χρέος και στέγη: Δημιουργία δημόσιου χρηματοδοτικού μηχανισμού για την απόκτηση και ρύθμιση κόκκινων δανείων, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ και δημιουργία δημόσιου αποθέματος προσιτών κατοικιών.

Δημόσια αγαθά και εισόδημα: Περίπου 600 εκατ. ευρώ πρόσθετη χρηματοδότηση για την Υγεία και 400 εκατ. ευρώ για την Παιδεία, επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης.

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με την επεξεργασία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μπορούν να κινητοποιηθούν έως και 6 δισ. ευρώ πρόσθετων παρεμβάσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, χωρίς υπέρβαση του δείκτη καθαρών δαπανών που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, τάχθηκε κατά της σχεδιαζόμενης πρόωρης αποπληρωμής περίπου 13 δισ. ευρώ φθηνού διακρατικού χρέους.

«Δεν μπορεί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους όταν έχουμε κρίση στέγης, 240 δισ. ιδιωτικού χρέους, πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τεράστιες ανάγκες σε Υγεία και Παιδεία», τόνισε.

Θεσσαλονίκη: «Αν θέλουμε Μητρόπολη των Βαλκανίων, ας αρχίσουμε από τα βασικά»

Εκτενή αναφορά έκανε η Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ενός συνολικού σχεδίου για την πόλη.

Αναφέρθηκε στο Μετρό και στην ανάγκη επέκτασής του προς το αεροδρόμιο και τη δυτική Θεσσαλονίκη, στο Flyover, στις υποδομές δημόσιας Υγείας, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, στο νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

Υπενθύμισε επίσης την απόδοση των πρώην στρατοπέδων Παύλου Μελά και Κόδρα στις τοπικές κοινωνίες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δύο εμβληματικούς δημόσιους χώρους που αποδόθηκαν στους πολίτες για πράσινο, αναψυχή και πολιτισμό.

Για τη ΔΕΘ τόνισε ότι «το μέλλον της δεν μπορεί να αποφασίζεται ερήμην της Θεσσαλονίκης», σημειώνοντας ότι οι αντιδράσεις της κοινωνίας, των κινημάτων και των φορέων της πόλης ανάγκασαν την κυβέρνηση να υποχωρήσει από τον αρχικό σχεδιασμό της ανάπλασης.

Η Ρένα Δούρου κατέθεσε παράλληλα την πρόταση να ανοίξει η συζήτηση για μητροπολιτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης, ώστε οι συγκοινωνίες, η πολιτική προστασία, το περιβάλλον, οι ελεύθεροι χώροι και οι μεγάλες υποδομές να σχεδιάζονται ενιαία για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα.

«Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για “Μητρόπολη των Βαλκανίων”, ας αρχίσουμε από τα βασικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πασαλίδης και η «μεγάλη συνάντηση» των προοδευτικών δυνάμεων

Με αφορμή την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, η Ρένα Δούρου έκανε ειδική αναφορά στον Γιάννη Πασαλίδη, τον άνθρωπο που, όπως σημείωσε, κατάφερε ως πρόεδρος της ΕΔΑ στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια να ενώσει διάσπαρτες δυνάμεις της Αριστεράς και να συμβάλει ώστε η ΕΔΑ να αναδειχθεί λίγα χρόνια αργότερα σε αξιωματική αντιπολίτευση.

Ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητά «εύκολες αναλογίες» με το σήμερα, στάθηκε όμως σε μία παρακαταθήκη που χαρακτήρισε επίκαιρη:

«Η δύναμη της Αριστεράς δεν βρίσκεται στην περιχαράκωση αλλά στη δυνατότητά της να συνθέτει, να ενώνει».

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε ως «ιστορική ευθύνη» τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων και των προοδευτικών πολιτών.

«Όχι με μυστικές συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες. Όχι με τεχνητές συγκολλήσεις. Αλλά με προγραμματικές συγκλίσεις πάνω σε ένα καθαρό σχέδιο για την κοινωνία, από την κοινωνία», τόνισε.

Και πρόσθεσε:

«Οι ίδιοι οι πολίτες μάς ζητούν να τα βρούμε. Η Αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία».

«Στεκόμαστε ξανά στα πόδια μας»

Κλείνοντας την ομιλία της, η Ρένα Δούρου απευθύνθηκε στα μέλη και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Περάσαμε δύσκολα. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να το κρύψουμε. Κάποιοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν. Όμως αυτό το κόμμα άντεξε», τόνισε, αποδίδοντας την αντοχή του κόμματος στους ανθρώπους «που παρέμειναν, που δούλεψαν, που κράτησαν τις οργανώσεις όρθιες και συνέχισαν να δίνουν τις μάχες μέσα στην κοινωνία».

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι σήμερα γίνεται «πολλή και σοβαρή δουλειά» στο κόμμα, στις οργανώσεις, στους τομείς, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και στην Ευρωομάδα.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Λέμε όμως κάτι που σήμερα μπορούμε να το πούμε με μεγαλύτερη σιγουριά: στεκόμαστε ξανά στα πόδια μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και ξέρουμε για ποια Ελλάδα αγωνιζόμαστε».

Και κατέληξε:

«Είμαστε εδώ. Και έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε.

Σταθερά.

Καθαρά.

Αριστερά.»

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