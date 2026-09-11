Καρυστιανού στη ΔΕΘ: «Παρωχημένο το Αριστερά – Δεξιά, απλοί πολίτες στα ψηφοδέλτια» – Σκληρή γλώσσα για funds, Πρέσπες, καλώδιο και… γκάλοπ

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Την πολιτική φυσιογνωμία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», – που χρωματίζεται από συντηρητικές θέσεις, οι οποίες παραπέμπτουν στην ευρύτερη δεξιά – τις βασικές προγραμματικές προτεραιότητες αλλά και το στίγμα με το οποίο επιδιώκει να φτάσει στις επόμενες εθνικές εκλογές παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Οι ισχυρότερες αιχμές της αφορούσαν την αναξιοπιστία που αποδίδει στις δημοσκοπήσεις, την απόρριψη του παραδοσιακού διαχωρισμού Αριστεράς–Δεξιάς, την επιλογή υποψηφίων από την κοινωνία και όχι από το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό, αλλά και την επιμονή ότι το κίνημά της δεν δημιουργήθηκε απλώς για να περάσει το κατώφλι της Βουλής. «Ο στόχος δεν είναι να μπούμε στη Βουλή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα από τη Βουλή να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του πολιτικού συμβουλίου και των επιμέρους ομάδων προγράμματος, εξελίχθηκε σε μια αναλυτική παρουσίαση θέσεων για την οικονομία, τις τράπεζες, τη Δικαιοσύνη, το δημογραφικό, την Παιδεία, την Υγεία, την ενέργεια και τα εθνικά θέματα.

«Δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις»

Η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε να απαντήσει εκτενώς στις μετρήσεις που εμφανίζουν το κόμμα της να υποχωρεί και να κινείται κοντά στο κοινοβουλευτικό όριο. Δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζοντας και παλαιότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως υποστήριξε, οι προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν από την κάλπη.

Εστίασε ειδικότερα στην εταιρεία Interview, θέτοντας ερωτήματα για το μέγεθος του δείγματος, τη μεθοδολογία και τη διατύπωση των ερωτήσεων. Υποστήριξε ακόμη ότι σε διαδικτυακές έρευνες που εξέτασαν συνεργάτες της υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής από διαφορετικές πλατφόρμες και ζήτησε να υπάρξει έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς.

«Ας μείνουμε σε αυτή τη δημόσια καταγγελία μου και στην ελπίδα ότι οι αρμόδιοι θα κάνουν τον έλεγχο», ανέφερε. Παράλληλα, επιχείρησε να αντιπαραβάλει στις μετρήσεις την εικόνα που, κατά την ίδια, μεταφέρουν οι εγγραφές νέων μελών, οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και η ανταπόκριση των πολιτών.

Χωρίς εκλογικό πήχη – Ψηφοδέλτια με «απλούς πολίτες»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» απέφυγε να προσδιορίσει ποιο ποσοστό θα θεωρούσε επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος και η αναζήτηση προσώπων που θα το υπηρετήσουν, αφήνοντας την τελική κρίση στο εκλογικό σώμα.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι τα ψηφοδέλτια θα απαρτίζονται από «απλούς πολίτες» και ότι δεν θα περιλαμβάνουν πολιτικούς από το υπάρχον σύστημα. Δεν απάντησε ακόμη σε ποια εκλογική περιφέρεια θα είναι η ίδια υποψήφια, λέγοντας ότι είναι πολύ νωρίς για μια τέτοια ανακοίνωση.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται στην προσπάθειά της να παρουσιάσει το κόμμα ως αυθεντική πολιτική έκφραση της κοινωνίας και όχι ως ανασύνθεση παλαιών κομματικών υλικών. «Δεν έχουμε βαρίδια, δεν έχουμε πάρει χρήματα, δεν έχουμε αποφύγει τη λογοδοσία», είπε, υποστηρίζοντας ότι η ίδια και οι συνεργάτες της μπήκαν στην πολιτική επειδή δεν έβλεπαν «φως στο τούνελ».

«Παρωχημένος ο διαχωρισμός Αριστερά–Δεξιά»

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα είχε η απάντησή της για την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος. Η Μαρία Καρυστιανού απέρριψε την ένταξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στην Αριστερά, στο Κέντρο ή στη Δεξιά, χαρακτηρίζοντας τον συγκεκριμένο διαχωρισμό παρωχημένο.

Όπως εξήγησε, η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, η ποιοτική δημόσια Υγεία και Παιδεία, η προστασία των συνόρων και η λογοδοσία των πολιτικών δεν μπορούν να έχουν κομματικό πρόσημο. «Δεν θεωρώ ότι το κράτος πρόνοιας και η φροντίδα του αδύναμου είναι θέμα της Αριστεράς, ούτε ότι η προάσπιση των εθνικών δικαιωμάτων είναι θέμα της Δεξιάς», υπογράμμισε.

Περιέγραψε το κίνημα ως «μια μεγάλη οικογένεια πολιτών», την οποία ενώνουν η απαίτηση για κάθαρση, λογοδοσία, ανάπτυξη και η δημιουργία προοπτικής για να παραμείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιηθεί πολιτικό συνέδριο, χωρίς να προσδιορίσει τον χρόνο διεξαγωγής του.

Δικαιοσύνη, δημοψηφίσματα και διαρκής αξιολόγηση

Ο θεσμικός πυρήνας της παρέμβασής της παρέμεινε η κάθαρση και η λογοδοσία. Η Καρυστιανού επέμεινε ότι οι πολιτικοί που διαπράττουν αδικήματα πρέπει να οδηγούνται στον φυσικό δικαστή, χωρίς ειδικά καθεστώτα προστασίας.

Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία πολιτών για τα Τέμπη και στην άρση της ασυλίας πολιτικών προσώπων, τονίζοντας ότι περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες είχαν στηρίξει το σχετικό αίτημα, χωρίς –όπως κατήγγειλε– να υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση από τη Βουλή και την αντιπολίτευση.

Τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής δεσμευτικών δημοψηφισμάτων για μείζονα ζητήματα, όχι όμως για κάθε κυβερνητική απόφαση. Παράλληλα, προανήγγειλε ψηφιακές πλατφόρμες ανά υπουργείο, μέσω των οποίων οι πολίτες θα αξιολογούν υπουργούς, πολιτικές και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων.

Έλεγχος τραπεζών, funds και servicers

Στο οικονομικό πεδίο, η Καρυστιανού υποσχέθηκε πλήρη επανεξέταση της σχέσης μεταξύ τραπεζών, funds και servicers. Υποστήριξε ότι κάθε δανειολήπτης πρέπει να γνωρίζει σε ποια τιμή αγοράστηκε το δάνειό του και ότι θα ελεγχθούν μία προς μία οι σχετικές συμβάσεις. Όπου διαπιστωθούν παρατυπίες ή παρανομίες, είπε, οι συμβάσεις θα ακυρώνονται και τα δάνεια θα επιστρέφουν στις τράπεζες.

Τάχθηκε επίσης υπέρ της φορολόγησης των τραπεζικών υπερκερδών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να διατηρούνται επ’ αόριστον οι φορολογικές διευκολύνσεις που θεσπίστηκαν την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συνεργάτες της διευκρίνισαν ότι στόχος δεν είναι ένα «πιστωτικό σοκ», αλλά η σταδιακή απεξάρτηση των τραπεζών από τον αναβαλλόμενο φόρο.

Έντονη ήταν και η αντίθεσή της στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων του Δημοσίου με χαμηλά επιτόκια. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «στράγγιξε τον ελληνικό λαό» για να συγκεντρώσει τα σχετικά ποσά και ότι τα χρήματα θα έπρεπε να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη και στην εξόφληση των εσωτερικών υποχρεώσεων του κράτους.

Ακρίβεια, αγρότες και δημογραφικό

Για τον πρωτογενή τομέα παρουσίασε ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση των μεσαζόντων και των καρτέλ. Πρότεινε νέες καθετοποιημένες συνεταιριστικές δομές, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν από το χωράφι στο ράφι με μικρότερο κόστος, και συνδυασμένες παρεμβάσεις για ενέργεια, νερό, λιπάσματα, αποθήκευση και μεταφορές.

Στο δημογραφικό απέρριψε τη λογική των αποσπασματικών επιδομάτων και μίλησε για μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις, στεγαστική στήριξη, εργασία για τους νέους και ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Για την ανάσχεση του brain drain έδωσε βάρος στους δίκαιους μισθούς, στις επαγγελματικές προοπτικές, στη σύνδεση των πανεπιστημίων με την οικονομική ζωή και στην αναγέννηση της υπαίθρου.

Δημόσια Παιδεία, Υγεία και ενεργειακή αυτονομία

Για την Παιδεία έθεσε ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. Δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά ζήτησε αυστηρό έλεγχο της εφαρμογής των όρων λειτουργίας τους. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές από το νηπιαγωγείο έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναμόρφωση των σχολικών βιβλίων.

Στον τομέα της Υγείας, οι συνεργάτες της παρουσίασαν ένα ασθενοκεντρικό μοντέλο, με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην αντιμετώπιση των ράντζων, στον έλεγχο των προμηθειών, στο φθηνότερο φάρμακο και στην αύξηση των δημόσιων δαπανών Υγείας στο 7,5% του ΑΕΠ.

Για την ενέργεια υποστηρίχθηκε η αξιοποίηση όλων των εγχώριων πόρων, η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού και η αναθεώρηση της πρόωρης απολιγνιτοποίησης. Οι συγκεκριμένοι άξονες είχαν παρουσιαστεί αναλυτικότερα στην προηγούμενη ομιλία της, με κεντρικό σύνθημα «Μια Ελλάδα με δημοκρατία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αλήθεια».

Σκληρή γραμμή για Αιγαίο και Πρέσπες

Στα εθνικά θέματα, η Καρυστιανού υποστήριξε ότι η Ελλάδα δικαιούται την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και κατηγόρησε τις διαδοχικές κυβερνήσεις για έλλειψη πολιτικής βούλησης. Δήλωσε ότι η χώρα δεν πρέπει να υποχωρεί στα κυριαρχικά της δικαιώματα και ότι απαιτείται ενιαία στρατηγική που θα συνδέει διπλωματία, άμυνα, οικονομία και διεθνείς συμμαχίες.

Για τη Συμφωνία των Πρεσπών, υποστήριξε ότι υπάρχουν επανειλημμένες παραβιάσεις από τη Βόρεια Μακεδονία και άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσής της: «Θα ξαναδιαβάσουμε τη συμφωνία και θα προβούμε σε καινούργια συζήτηση ή και ακύρωση», ανέφερε.

Επέκρινε, τέλος, τη διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κάσο, λέγοντας ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στην παρουσία τουρκικών πλοίων δεν ενέπνευσε αίσθημα ασφάλειας ή υπερηφάνειας.

Η παρουσία της στη ΔΕΘ επιβεβαίωσε τελικά την προσπάθεια οικοδόμησης ενός πολιτικού φορέα με κοινωνικές παρεμβάσεις, έντονη θεσμική και αντισυστημική ρητορική, αλλά και ιδιαίτερα σκληρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα. Αυτό που δεν αποσαφηνίστηκε ήταν η στάση της απέναντι στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ενώ αρκετές οικονομικές δεσμεύσεις μένει να συνοδευτούν από αναλυτική κοστολόγηση. Το μήνυμα, πάντως, ήταν σαφές: η Καρυστιανού δεν επιδιώκει να εμφανιστεί ως μία ακόμη συμπληρωματική δύναμη, αλλά ως φορέας συνολικής αμφισβήτησης του σημερινού πολιτικού συστήματος.