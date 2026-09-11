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11.09.2026 17:16

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω άνδρα 55 ετών, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία» – Η κλήση του γιατρού στο ΕΚΑΒ 

11.09.2026 17:16
kolonaki mazonakis – new

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Δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο γιατρών, στους οποίους ανήκει το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος σύζυγος της Ιωάννας Γάκα κάλεσε στις 16.21 στο ΕΚΑΒ και ενημέρωσε ότι υπάρχει επείγον περιστατικό στο ιατρείο του. Ο γιατρός δεν ανέφερε ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ επισήμανε ότι δεν έχει ζωτικά σημεία.

«Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόλις, οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο ο γιατρός τους είπε ότι χορήγησε στο περιστατικό 1mg αδρεναλίνης, χωρίς να διευκρινίσει πότε έγινε αυτό. Παρουσία των διασωστών χορήγησε και δεύτερη δόση.

Ήταν σε ασυστολία

Ο Διοικητής του Ελπίς επιβεβαίωσε ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο άσφυγμος. «Ο ασθενής προσκομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Σε ασυστολία, δηλαδή. Έγιναν οι προσπάθειες αναζωογόνησης βάση πρωτοκόλλου, με καρδιακές μαλάξεις και αερισμό από τον αεραγωγό. Χωρίς να καταστεί δυνατή η επαναφορά του. Στις 17.40 διαπιστώθηκε ο θάνατος του». 

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