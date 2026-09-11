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ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

11.09.2026 17:00

Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens που μπαίνει στο μικροσκόπιο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

11.09.2026 17:00
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  • Οι αρχές εξετάζουν τη δραστηριότητα της εταιρείας MiraCell Athens στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 από τη Δήμητρα Θεοδωροπούλου, η οποία είναι συγγενής του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου.
  • Το αντικείμενο της επιχείρησης περιλαμβάνει την εμπορία ιατρικού εξοπλισμού, τις κυτταρικές θεραπείες και την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε επαγγελματίες υγείας.
  • Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2026 ότι όλα τα προϊόντα της είναι επίσημα καταχωρημένα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
  • Οι ερευνητικές αρχές αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή σχέση του Ηλία Θεοδωρόπουλου με τη συγκεκριμένη εταιρική οντότητα.

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Νέα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και η MiraCell Athens, μια εταιρεία που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα εξειδικευμένο χώρο όπως, ιατρική τεχνολογία, τις κυτταρικές θεραπείες και την αναγεννητική ιατρική.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025 ως μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με διαχειρίστρια τη Δήμητρα Θεοδωροπούλου, η οποία είναι συγγενής του Ηλία Θεοδωρόπουλου στο ιατρείο του οποίου στο Κολωνάκι ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση πριν από την ανακοπή που υπέστη.

Από τα εταιρικά στοιχεία προκύπτει ότι η MiraCell Athens έχει καταχωρισμένη δραστηριότητα στην εμπορική αντιπροσώπευση και τη χονδρική πώληση μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού. Το αντικείμενό της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον γενικό χώρο του εξοπλισμού. Ο εταιρικός σκοπός περιλαμβάνει προϊόντα και εφαρμογές που αφορούν την κυτταρική θεραπεία, τη βιοτεχνολογία, τα βλαστοκύτταρα και την αναγεννητική ιατρική.

Στον κατάλογο των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται ιατρικά μηχανήματα και συσκευές, κιτ συλλογής αίματος και μυελού των οστών, καθώς και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον χώρο των κυτταρικών θεραπειών. Στις 25 Φεβρουαρίου 2026 η MiraCell Athens ανακοίνωσε ότι «όλα τα προϊόντα MIRACELL είναι επίσημα καταχωρημένα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)».

Το ενδιαφέρον για τη MiraCell Athens δεν αφορά μόνο τα προϊόντα που εμπορεύεται. Στον εταιρικό της σκοπό προβλέπεται και η παροχή τεχνικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επαγγελματίες υγείας. Αναφέρονται επίσης συνεργασίες με γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και μονάδες υγείας, ενώ προβλέπονται σεμινάρια, ημερίδες και εργαστήρια. Στην ίδια δραστηριότητα εντάσσεται και η «Ακαδημία MiraCell», η οποία, σύμφωνα με την εταιρική παρουσίαση, αφορά την εκπαίδευση στελεχών στη χρήση του εξοπλισμού. Το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί έχει να κάνει με το ποια είναι η σχέση του Ηλία Θεοδωρόπουλου με τη συγκεκριμένη εταιρεία.

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