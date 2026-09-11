Εύβοια: Φωτιά στο Παρθένι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, στη μάχη με τις φλόγες 6 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην περιοχή Παρθένι της Εύβοιας, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους, ενώ τη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήδη οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112, ώστε να είναι σε ετοιμότητα.

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