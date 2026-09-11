Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα για τους δύο γιατρους – Οδηγούνται στον ανακριτή, αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ζητά η οικογένεια (video)

Takeaways by to pontiki AI Δύο γιατροί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια μετά τη σύλληψή τους για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο τους.

Ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης θα απαγγείλει κατηγορίες εξετάζοντας την επιστημονική ορθότητα των ενεργειών τους και τη λειτουργία του χώρου.

Η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές αναλύσεις αναμένεται να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και τη σύνδεσή τους με τη θεραπευτική διαδικασία.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη όρισε δικηγόρο και τεχνικό σύμβουλο για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά τη διάρκεια της δικαστικής έρευνας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία τους ενώπιον της Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

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Ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο γιατρών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι γιατροί οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, στον οποίο αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Από την εν εξελίξει έρευνα των διωκτικών αρχών, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όχι μόνο για τη θεραπευτική διαδικασία για την οποία βρέθηκε στην Καρνεάδου ο καλλιτέχνης, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του. Απαντήσεις για τον μηχανισμό θανάτου και την πιθανή σύνδεση της κατάληξης του τραγουδιστή με τη θεραπευτική διαδικασία εντός του ιδιωτικού ιατρείου, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε ήδη, αλλά και όλες οι συναφείς, τοξικολογικές κ.α εξετάσεις που θα προσδιορίσουν τις ακριβείς αιτίες που είχαν το μοιραίο αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανέφερε ότι θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο συνήγορος ανέφερε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς».

«H άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που έλαβε. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί», πρόσθεσε. «Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, σεβόμενη την επιλογή του εκλιπόντος, όρισε τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη να την εκπροσωπήσει στην υπόθεση. Ο κ. Λυκούδης έχει δηλώσει στο Τμήμα παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και διόρισε ιατροδικαστή ως τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν παρών στην διαδικασία νεκροτομής για να αξιολογήσει τα ευρήματα.

Παρών στη διαδικασία νεκροτομής ήταν και τεχνικός σύμβουλος που διόρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων.

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