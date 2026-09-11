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ΘΕΑΤΡΟ

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11.09.2026 12:57

West End: Ο Sacha Baron Cohen πρωταγωνιστεί στο πολυαναμενόμενο «The Popinjay Cavalier» του Quentin Tarantino

11.09.2026 12:57
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Ο βρετανός κωμικός Σάσα Μπάρον Κοέν (Sacha Baron Cohen) αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη θεατρική παραγωγή του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) «The Popinjay Cavalier», η οποία αναμένεται να σηκώσει αυλαία στο Γουέστ Εντ (West End) του Λονδίνου την άνοιξη του 2027, όπως αποκάλυψε το Deadline.

Την παραγωγή συνυπογράφουν η Sonia Friedman Productions και η Sony Pictures Entertainment. Η παράσταση που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, περιγράφεται ως μια περιπετειώδης κωμωδία εποχής, τοποθετημένη στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1830.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, «το “The Popinjay Cavalier” είναι μια ξέφρενη κωμωδία μεταμφιέσεων και εξαπάτησης, εμπνευσμένη από τα μεγαλειώδη έργα περιπέτειας του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένας σαρωτικός εορτασμός του θεάτρου και του έντονου ρομαντισμού του, μέσα από το χαρακτηριστικό στυλ και το αδιαμφισβήτητο χιούμορ του Ταραντίνο».

Στο ενεργητικό της Sonia Friedman Productions περιλαμβάνονται μεγάλες θεατρικές επιτυχίες, όπως τα «Paddington: The Musical» και «Harry Potter and the Cursed Child».

Ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction», ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαμένει στο Τελ Αβίβ, είχε αποκαλύψει τον περασμένο χρόνο πως εργαζόταν πάνω σε ένα θεατρικό έργο και ότι σχεδιάζει να μετακομίσει οικογενειακώς στην Αγγλία για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην προετοιμασία της παράστασης.

«Το έργο έχει γραφτεί. Είναι εκατό τοις εκατό το επόμενο βήμα μου. Θα βάλουμε το νερό στο αυλάκι τον Ιανουάριο. Πιθανότατα θα απορροφήσει από ενάμιση έως δύο χρόνια από τη ζωή μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ταραντίνο είχε επιλέξει τον Μπάρον Κοέν για έναν μικρό ρόλο στο γουέστερν «Django Unchained» (2012). Ωστόσο, ο ηθοποιός αποχώρησε από την ταινία για να πρωταγωνιστήσει στη μεταφορά του μιούζικαλ «Les Misérables» από τον Τομ Χούπερ (Tom Hooper).

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 14:17
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