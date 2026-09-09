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09.09.2026 10:48

Τζούλια Ρόμπερτς: Επιστρέφει στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ μετά από 20 χρόνια

09.09.2026 10:48
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Η Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ και συναντά ξανά επί σκηνής τον Πολ Ραντ (Paul Rudd).

Σύμφωνα με το People, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη το 2006 με το έργο «Three Days of Rain», στο οποίο συμπρωταγωνιστούσε με τον Ραντ και τον ανερχόμενο τότε Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper).

Τώρα, οι δυο τους ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για τη νέα παραγωγή «Small Mouth Sounds», έχοντας στο πλάι ένα λαμπερό καστ που συνθέτουν οι Σάρα Πόλσον (Sarah Paulson), Μάρτιν Φρίμαν (Martin Freeman), Γκρέτα Λι (Greta Lee) και ‘Αιζακ Πάουελ (Isaac Powell).

Το έργο που έκανε αρχικά πρεμιέρα εκτός Μπρόντγουεϊ το 2015 υπογράφει η Μπες Βολ (Bess Wohl), βραβευμένη με Πούλιτζερ και Tony για το αναγνωρισμένο της έργο «Liberation».

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, έξι άγνωστοι μεταξύ τους καταφθάνουν σε ένα καταφύγιο διαλογισμού στα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αποφασισμένοι να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους, να στραφούν στον εαυτό τους και να αλλάξουν τη ζωή τους.

Αποκάλυψη: τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Καθώς τα προσωπικά τραύματα βγαίνουν στην επιφάνεια, οι χαρακτήρες συγκρούονται και οι απρόσμενες επιθυμίες παίρνουν το πάνω χέρι.

Το «Small Mouth Sounds» αποκαλύπτεται καθώς εξελίσσεται με ελάχιστους διαλόγους, σε ένα πρωτότυπο και βαθιά συγκινητικό έργο για την αναζήτηση της πληρότητας σε έναν διαλυμένο κόσμο».

«Η ιδέα γεννήθηκε από ένα σεμινάριο διαλογισμού στο Ινστιτούτο Omega, στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Όπως και σε εκείνο έτσι κι εδώ, το μεγαλύτερο μέρος της δράσης εξελίσσεται χωρίς λέξεις» σημείωσε η συγγραφέας.

Οι παραστάσεις ξεκινούν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2027 στο θέατρο Ethel Barrymore της Νέας Υόρκης, με την επίσημη πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το Just Jared, τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο τρεις φορές βραβευμένος με Tony, Τζο Μαντέλο (Joe Mantello), ο οποίος αυτή την περίοδο σκηνοθετεί την παράσταση «Downstate», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο ίδιο θέατρο.

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