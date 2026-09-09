Ιταλία: Ο πρώην στρατηγός που «απειλεί» την κυριαρχία στη Μελόνι από (ακόμα πιο) δεξιά

Takeaways by to pontiki AI Ο πρώην στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα της ιταλικής δεξιάς, συγκεντρώνοντας δημοσκοπικό ποσοστό 7,9% με το κόμμα Εθνικό Μέλλον.

Ο Βανάτσι υποστηρίζει εθνικιστικές θέσεις, αντιτίθεται στη στήριξη προς την Ουκρανία και προωθεί αυστηρά συντηρητικές απόψεις για τη μετανάστευση και τα οικογενειακά ζητήματα.

Μετά την αποχώρησή του από τη Λέγκα, ο Βανάτσι επιδιώκει να ενισχύσει την επιρροή του ενόψει των ιταλικών εκλογών του 2027.

Παρά την άνοδο του κόμματός του, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει αποκλείσει προς το παρόν το ενδεχόμενο προεκλογικής συνεργασίας μαζί του.

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Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, με εθνικιστική ατζέντα και δημοσκοπικό ποσοστό 7,9%, εξελίσσεται σε νέο πόλο στα δεξιά της ιταλικής πολιτικής σκηνής, ενόψει των εκλογών του 2027.

Η παρουσία του Ρομπέρτο Βανάτσι στο Φόρουμ Ambrosetti, στη λίμνη Κόμο, επιβεβαίωσε την ταχεία άνοδό του στην ιταλική πολιτική. Ο 57χρονος πρώην στρατηγός, που μπήκε στην εκλογική πολιτική μόλις πριν από δύο χρόνια, αποσπά πλέον ψηφοφόρους από τον χώρο της σκληρής δεξιάς, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τον κυβερνητικό συνασπισμό της Τζόρτζια Μελόνι.

Με θέσεις υπέρ του περιορισμού της μετανάστευσης και των αμβλώσεων και με έντονα εθνικιστική και αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ ρητορική, ο Βανάτσι φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιρροή του.

«Ελπίζω σε ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας. Δεν περίμενα η ανάπτυξη να είναι τόσο εκθετική», δήλωσε στο Bloomberg.

Από τον στρατό στην πολιτική

Ο Βανάτσι υπηρέτησε ως στρατιωτικός ακόλουθος της Ιταλίας στη Μόσχα και έγινε ευρύτερα γνωστός μετά την αυτοέκδοση του βιβλίου Il Mondo al Contrario («Ο κόσμος ανάποδα»), το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τις απόψεις του.

Τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αργότερα αποστρατεύτηκε. Το 2024 εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Λέγκας του Ματέο Σαλβίνι.

Τον Φεβρουάριο του 2026 αποχώρησε και ίδρυσε το National Future (Εθνικό Μέλλον), προκαλώντας ρήξη με τον Σαλβίνι, ο οποίος χαρακτήρισε την κίνησή του προδοσία.

Η Ουκρανία στο επίκεντρο της ρήξης

Βασικό σημείο διαφοροποίησής του από τη Μελόνι είναι η Ουκρανία. Ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός στηρίζει σταθερά το Κίεβο, ο Βανάτσι ζητά να τερματιστεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία και να επιδιωχθεί ειρηνευτική λύση με τη Ρωσία.

Υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση και η αποστολή όπλων δημιουργούν έναν «φαύλο κύκλο» που πλήττει την Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω των τιμών της ενέργειας.

Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τις αναφορές ότι λειτουργεί ως ρωσικός παράγοντας και δηλώνει ότι το κόμμα του έχει συγκεντρώσει περίπου 400.000 ευρώ, κυρίως από συνδρομές μελών.

Οι συντηρητικές θέσεις του

Ο Βανάτσι υποστηρίζει ότι δεν θα καταργούσε τις ενώσεις ομόφυλων ζευγαριών, που ισχύουν στην Ιταλία από το 2016, ωστόσο θεωρεί ότι οικογένεια είναι εκείνη που προκύπτει από γάμο άνδρα και γυναίκας.

Έχει επίσης δηλώσει ότι η απόκτηση παιδιών δεν αποτελεί «δικαίωμα», ούτε για τα ετερόφυλα ζευγάρια.

Στο 7,9% και δεύτερη δύναμη στη δεξιά

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouTrend για το Sky TG24, που δημοσιεύθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, το Εθνικό Μέλλον βρίσκεται στο 7,9%, αποτελώντας τη δεύτερη δύναμη στον χώρο της δεξιάς μετά τα Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι.

Ο Βανάτσι δηλώνει ανοικτός σε συνεργασία με τη Μελόνι, εφόσον «η πολιτική είναι δεξιά», ενώ η ίδια έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει προεκλογική συμμαχία.

Ωστόσο, ενόψει των εκλογών του 2027, οι ψήφοι του μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες, ιδιαίτερα αν εγκριθεί η εκλογική μεταρρύθμιση που προβλέπει μπόνους εδρών για συνασπισμό που ξεπερνά το 42%.

Η καθηγήτρια Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης, Βέρα Καπερούτσι, εκτιμά ότι ο Βανάτσι θα παραμείνει υπολογίσιμη πολιτική δύναμη τουλάχιστον έως τις εκλογές.

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