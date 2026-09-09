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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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09.09.2026 11:29

Ηλεκτρικό ή υβριδικό στην ίδια τιμή: Ποιο κοστίζει λιγότερο σε βάθος πενταετίας

09.09.2026 11:29
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Ηλεκτρικό ή υβριδικό; Με ίδια τιμή αγοράς, ο λογαριασμός της πενταετίας κρίνεται στη φόρτιση, στα χιλιόμετρα και στην αξία που θα κρατήσει κάθε αυτοκίνητο.

Δύο αυτοκίνητα κοστίζουν 30.000 ευρώ. Το ένα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και το άλλο full hybrid. Έχουν αντίστοιχους χώρους και εξοπλισμό, καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες και αγοράζονται μετρητοίς. Ποιο θα έχει κοστίσει λιγότερο όταν έρθει η ώρα να πουληθεί, πέντε χρόνια αργότερα; Η πρώτη σκέψη είναι ότι το ηλεκτρικό θα κερδίσει χάρη στο φθηνότερο ρεύμα και στις μικρότερες ανάγκες συντήρησης.

Όμως, άλλο το ρεύμα του σπιτιού και άλλο εκείνο του ταχυφορτιστή. Και το ποσό που θα επιστρέψει στην τσέπη μας κατά τη μεταπώληση μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερο από όσα εξοικονομήσαμε στο συνεργείο. Αυτή είναι και η λογική των συγκρίσεων συνολικού κόστους του ADAC: συνυπολογίζονται αγορά, χρήση, συντήρηση και απώλεια αξίας, με διαφορετικά σενάρια φόρτισης. Το αποτέλεσμα αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο και τον τρόπο χρήσης.

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