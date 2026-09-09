Θρήνος στον στίβο: Η πρωταθλήτρια Ελλάδας Φαίη Δημητριάδου ήταν η 21χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο

Takeaways by to pontiki AI Η 21χρονη αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας, Φαίη Δημητριάδου, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε η αθλήτρια εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Δημητριάδου υπήρξε πρωταθλήτρια Ελλάδας στον στίβο και μέλος του συλλόγου της από την ηλικία των πέντε ετών.

Την έρευνα για τα αίτια του τραγικού συμβάντος έχει αναλάβει το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Η διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας και η Ελληνική Ομοσπονδία Στίβου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της εκλιπούσης.

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Βαθιά θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 21χρονης αθλήτριας του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας, Φαίης Δημητριάδου, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Η 21χρονη αθλήτρια είχε συνδέσει από μικρή ηλικία τη ζωή της με τον στίβο. Από μόλις πέντε ετών βρέθηκε στα στάδια και κατάφερε να διακριθεί στις κατηγορίες Κ16 και Κ18, αγωνιζόμενη στα 400 μέτρα.

Η πορεία της στον στίβο συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, καθώς είχε αναδειχθεί και πρωταθλήτρια Ελλάδας.

«Πιο φτωχή η οικογενεια μας απο σημερα. Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά Δημητριάδου Φαιη. Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 21 ετών Φαιη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλητρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Κάθε μερα μαζι μας απο την ηλικία των 5 ετων μεχρι που έφυγε να σπουδάσει», αναφέρει στη συγκινητική του ανάρτηση ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας, αποχαιρετώντας την αθλήτριά του.

«Είναι πολυ άσχημο να χάνουμε τα παιδια μας, γιατί για εμας ειναι παιδιά μας τοσο μεσα οσο και έξω απο τα γηπεδα. Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή», προσθέτει.

Η ανακοίνωση του Γ.Σ. Έδεσσας:

Στο πένθος συμμετείχε και η Ελληνική Ομοσπονδία Στίβου. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της 21χρονης αθλήτριας.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9) στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε η 21χρονη με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου και Εθνικής Αντιστάσεως έχοντας μια 27χρονη ως συνεπιβάτιδα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Την ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

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