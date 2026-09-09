search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 14:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2026 11:58

Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου τουρίστα σε beach bar της Χαλκιδική

09.09.2026 11:58
Beach

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Καρέ καρέ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας τον άγριο ξυλοδαρμού Γερμανού τουρίστα σε beach bar της Χαλκιδικής.

Όπως μεταδίδει το Action24, που δημοσίευσε το βίντεο από το άγριο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στις 6 Αυγούστου, ο 27χρονος συνομιλούσε με μία γυναίκα στο μπαρ, όταν ένας άνδρας με επιθετικό ύφος τον πλησίασε. Ο 27χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί κατευθυνόμενος προς την έξοδο όμως δύο νεαροί άρχισαν να τον καταδιώκουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο πρώτος άνδρας που τον πλησίασε τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε στο πρόσωπα, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα. Την ώρα που το 27χρονος βρισκόταν στο έδαφος, δέχθηκε και κλωτσιά στο κεφάλι.

Το θύμα έχασε τις αισθήσεις του και όταν επανήλθε διαπίστωσε ότι έχει τομή στον μηρό.

Ο ιδιοκτήτης παρενέβη και προσπάθησε να απομακρύνει τους δράστες του ξυλοδαρμού.

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης στη Χαλκιδική

Ο 27χρονος Γερμανός ανέφερε ότι η γυναίκα, με την οποία συνομιλούσε ήταν γνωστή του, και εξαιτίας της δυνατής μουσικής έγειρε κοντά της για να της μιλήσει. Όπως υποστήριξε, όταν έκανε αυτή την κίνηση, τότε του επιτέθηκαν.

Οι δύο δράστες έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν ενώπιων της δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης

Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

Θρήνος στον στίβο: Η πρωταθλήτρια Ελλάδας Φαίη Δημητριάδου ήταν η 21χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floridis_pasok_0407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα με την κινδυνολογία Φλωρίδη για τουρκικό «ντου» αν δεν βγει κυβέρνηση – «Επικίνδυνο παιχνίδι», λέει το ΠΑΣΟΚ

pafilis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση ΚΚΕ: Να έρθει άμεσα στην Ολομέλεια η σύμβαση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Άργησε, κόστισε, έπληξε την πολιτιστική μας κληρονομιά»

Michael-Dell-1
ΚΟΣΜΟΣ

Michael Dell: Ο άνθρωπος που «έριξε» τον Τζεφ Μπέζος και μπήκε στην τριάδα των πλουσιότερων του κόσμου

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras symvouloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας σε κλοιό επικίνδυνων πολιτικά συμβούλων – Οι απίστευτες γκάφες Σιακαντάρη, Παππά, Νυφούδη που... «ζαλίζουν» την ΕΛΑΣ

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας - Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα - Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 14:07
floridis_pasok_0407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα με την κινδυνολογία Φλωρίδη για τουρκικό «ντου» αν δεν βγει κυβέρνηση – «Επικίνδυνο παιχνίδι», λέει το ΠΑΣΟΚ

pafilis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση ΚΚΕ: Να έρθει άμεσα στην Ολομέλεια η σύμβαση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Άργησε, κόστισε, έπληξε την πολιτιστική μας κληρονομιά»

1 / 3