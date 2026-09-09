Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

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Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε χθες στη βόρεια Κέρκυρα, όταν οι λουόμενοι στην παραλία Αποτρυπητή είδαν ένα δελφίνι στα ρηχά.

Η παραλία βρίσκεται δίπλα στο Canal d’Amour, γνωστό και ως Κανάλι της Αγάπης, στο Σιδάρι.

Οι λουόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές, μιας και το δελφίνι φαινόταν εξαντλημένο. Αμέσως βρέθηκαν στο σημείο εκπρόσωποι από το Δήμο, την Πολιτική Προστασία, πιστοποιημένα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών (ΟΔΕΚ) Κέρκυρας, ενώ παράλληλα λάμβαναν οδηγίες από το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑΡΙΩΝ και την κτηνίατρο Αναστασία Κορωνάκη.

Το δελφίνι δεν μπορούσε να διατηρήσει τη φυσιολογική του θέση στο νερό και έτσι οι εθελοντές που βρέθηκαν εκεί προσπάθησαν να το κρατούν και να το υποστηρίζουν, μήπως και ανακτήσει τις δυνάμεις του και επιστρέψει στα βαθιά. Μετά από 3 ώρες προσπάθειας, δυστυχώς η κατάσταση του δελφινιού επιδεινώθηκε και τελικά κατέληξε στα χέρια των ανθρώπων.

Δείτε τη σχετικό βίντεο με τις αγωνιώδεις προσπάθειες, που δημοσίευσε η Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Σπυριδούλα Κόκκαλη:

Το δελφίνι θα μεταφερθεί στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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