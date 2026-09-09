Ο SwayvoTwain θα υποδυθεί τον Biggie στην ταινία για τη ζωή του Snoop Dogg

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Στην ταινία της Universal για τη ζωή του Snoop Dogg ενισχύεται το καστ των ηθοποιών με τον SwayvoTwain να υποδύεται τον Biggie, τον Bentley Green να υποδύεται τον RBX και τον G Perico στον ρόλο του Big Reecie Cup.

Ο Τζόναθαν Ντέιβις πρωταγωνιστεί στο κινηματογραφικό έργο «Snoop», το οποίο περιγράφεται ως η «έγκυρη βιογραφική ταινία του μεγιστάνα και είδωλου της ψυχαγωγίας» Snoop Dogg, σύμφωνα με το Variety.

Ο SwayvoTwain, γνωστός και ως Michael D’Angelo Archer Jr. είναι γιος των αείμνηστων θρύλων της neo-soul, D’Angelo και Angie Stone.

Ο Κρίστοφερ Γουάλας, γνωστός και ως Notorious B.I.G. ή Biggie ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες χιπ χοπ της δεκαετίας του ’90 και το πρόσωπο της γκάνγκστερ ραπ της Ανατολικής Ακτής μέχρι τον θάνατό του το 1997.

Παρά το γεγονός ότι είχαν υπογράψει με την ισχυρή δισκογραφική εταιρεία της Δυτικής Ακτής, Death Row Records, ο Snoop και ο Biggie έτρεφαν αμοιβαίο σεβασμό. Ο RBX, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Eric Dwayne Collins, υπέγραψε με την Death Row τη δεκαετία του ’90 μαζί με τον ξάδερφό του Snoop, ξεκινώντας μια καριέρα ραπ που διήρκεσε 30 χρόνια και με πολλούς δίσκους επιτυχιών. Ο Big Reecie Cup είναι μια άλλη βασική φυσιογνωμία στις ρίζες του Snoop από το Long Beach.

Σε σκηνοθεσία του Κρεγκ Μπριούερ το «Snoop» αναμένεται να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφου τον επόμενο χρόνο, με προβλεπόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας τις 6 Αυγούστου 2027.

Ο σεναριογράφος του Black Panther, Τζο Ρόμπερτ Κόουλ έγραψε το αρχικό σενάριο της ταινίας, την παραγωγή της οποίας έχουν αναλάβει η πρόεδρος της Death Row Pictures, Σάρα Ραμέικερ, καθώς και ο ίδιος ο Snoop Dogg.

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