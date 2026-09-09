Συνταγματική Αναθεώρηση: Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία – Η Βουλή «υιοθετεί» τα παιδιά των πιλότων του Phantom

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Μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ, η οποία έχει επηρεάσει και τους κοινοβουλευτικούς ρυθμούς, θα αρχίσει να ανεβαίνει το θερμόμετρο και στη Βουλή, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα για την οποία προσδιορίστηκε η δεύτερη ψηφοφορία στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Στην πρώτη ψηφοφορία καταγράφηκε η απουσία συναίνεσης μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς οι προτάσεις της ΝΔ «πέρασαν» μόνο με τις γαλάζιες ψήφους και κάποια «ναι» ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών.

Η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν πρόκειται να υπερψηφίσει, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» σε όσα άρθρα θεωρεί πως χρήζουν αναθεώρησης. Στην πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε «παρών» στο άρθρο για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Μετά τις εκλογές στην επόμενη – αναθεωρητική – Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το καθένα από τα προτεινόμενα άρθρα.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνει η ΝΔ, είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης καθώς και της διαβίβασης «αμελλητί» στοιχείων, η ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστών με προαγωγές από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών προτεινομένων από τις οικείες Ολομέλειες, η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά και η μία και μόνη, εξαετής θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Βουλή «υιοθετεί» τα παιδιά των πιλότων του μοιραίου Phantom

Στο μεταξύ η Βουλή προχωρά τις διαδικασίες για την «υιοθεσία» των τέκνων των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που «χάθηκαν» την περασμένη εβδομάδα στην Τανάγρα κατά την πτώση του μοιραίου Phantom.

Η «υιοθεσία» της Βουλής αφορά στην παροχή οικονομικής βοήθειας μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των παιδιών, εφόσον σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα (10.000 ευρώ ετησίως).

Η πρωτοβουλία για το Καστελόριζο – Στέγη για γιατρούς και εκπαιδευτικούς

Ακόμη, η Βουλή προχωρά στην επισκευή δύο κτιρίων στο Καστελόριζο, προκειμένου να στεγάσουν ιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θα επισκεφτεί το Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού και κατόπιν συνεννόησης με το δήμαρχο, δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από Έλληνες της διασποράς με καταγωγή από το νησί, θα επισκευαστούν με έξοδα του Κοινοβουλίου (κονδύλι ύψους 150.000 ευρώ) και θα διατεθούν για τις ανάγκες στέγασης ιατρών και εκπαιδευτικών.

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