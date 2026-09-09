Η Τζάκλιν Σμιθ «ξεσκεπάζει» τους «Άγγελους του Τσάρλι»: Ναρκωτικά, κόντρες και… προτάσεις για τρίο

Takeaways by to pontiki AI Η Τζάκλιν Σμιθ αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία της άγνωστες πτυχές από τα γυρίσματα της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι», περιγράφοντας έντονες συγκρούσεις και περιστατικά θυμού της συμπρωταγωνίστριάς της, Κέιτ Τζάκσον.

Η συγγραφέας αναφέρεται στη δυσαρέσκεια της Τζάκσον απέναντι στην παραγωγή για την έλλειψη αναγνώρισης της συμβολής της, καθώς και στις δυσκολίες που προέκυψαν στις σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη του καστ.

Κατά τα τελευταία χρόνια προβολής της σειράς, η Σμιθ καταγγέλλει την εκτεταμένη χρήση κοκαΐνης στα γυρίσματα, γεγονός που την οδήγησε στην προσωπική της απομόνωση.

Παράλληλα, το βιβλίο αναφέρεται στην απρόσμενη πρόταση για ερωτικό τρίο που δέχθηκε η ηθοποιός από τη συμπρωταγωνίστριά της, Τάνια Ρόμπερτς, την οποία η ίδια απέρριψε.

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Η Τζάκλιν Σμιθ ανοίγει το κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» στη νέα αυτοβιογραφία της και περιγράφει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που έβλεπαν οι τηλεθεατές στην οθόνη: ξεσπάσματα θυμού, δύσκολες σχέσεις μεταξύ συμπρωταγωνιστριών και, στα τελευταία χρόνια της σειράς, εκτεταμένη χρήση κοκαΐνης στα γυρίσματα.

Photo: Instagram / realjaclynsmith



Στο βιβλίο της «I Once Knew a Guy Named Charlie», που κυκλοφόρησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, η Σμιθ αναφέρεται εκτενώς στην Κέιτ Τζάκσον, μία από τις τρεις πρωταγωνίστριες της αρχικής σύνθεσης της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 1976 έως το 1981.

Η 80χρονη ηθοποιός χαρακτηρίζει την Τζάκσον, σήμερα 77 ετών, «σύνθετο άνθρωπο» και υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός πως ήταν «έξυπνη, ικανή και κάποιες φορές εντελώς παιχνιδιάρα», υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες ο θυμός της την κυρίευε.

Τα ξεσπάσματα της Κέιτ Τζάκσον στα γυρίσματα

Σε ένα από τα περιστατικά που περιγράφει η Σμιθ, η Τζάκσον εξοργίστηκε για κάτι που θεώρησε προσβολή στο πλατό και αντέδρασε με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο.

«Μπήκε πίσω από το τιμόνι του τροχόσπιτού της, με εμένα δίπλα της, και άρχισε απλώς να κάνει κύκλους γύρω από τον χώρο, ξανά και ξανά», γράφει η Σμιθ. «Στην αρχή ήταν αστείο, αλλά οι οδηγοί του συνεργείου δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι μαζί μας».

Η ηθοποιός, η οποία αργότερα εμφανίστηκε και στη σειρά «The District», θυμάται ακόμη ένα επεισόδιο, όταν ζητήθηκε από την ίδια, την Τζάκσον και την τρίτη πρωταγωνίστρια της αρχικής τριάδας, Φάρα Φόσετ, να παραχωρήσουν το διάλειμμα του μεσημεριανού τους προκειμένου να συμμετάσχουν σε φωτογράφιση.

Σύμφωνα με τη Σμιθ, η Τζάκσον αντέδρασε κλειδώνοντας και τις τρεις μέσα στο τροχόσπιτό της, με αποτέλεσμα μέλη του συνεργείου να αναζητούν εναγωνίως εργαλεία για να καταφέρουν να τις βγάλουν έξω.

Η Σμιθ περιγράφει επίσης μια ιδιαίτερη «προθέρμανση» που, όπως λέει, έκανε η Τζάκσον πριν από ορισμένες σκηνές. Υποστηρίζει ότι φώναζε με όλη της τη δύναμη σχεδόν κάθε βρισιά που μπορούσε να σκεφτεί, ακόμη και λέξεις που η ίδια η Σμιθ δεν είχε ακούσει ποτέ προηγουμένως.

Η δυσαρέσκεια για τους «Αγγέλους του Τσάρλι»

Κατά τη Σμιθ, πίσω από τη στάση της Τζάκσον υπήρχε και «πολλή δυσαρέσκεια» απέναντι στη σειρά που τελικά έγινε τηλεοπτικό φαινόμενο.

Όπως υποστηρίζει, η Τζάκσον είχε συμβάλει τόσο στη διαμόρφωση του τίτλου «Άγγελοι του Τσάρλι» όσο και στην ιδέα σύμφωνα με την οποία οι «Άγγελοι» δεν θα συναντούσαν ποτέ τον εργοδότη τους, αλλά θα λάμβαναν τις οδηγίες του μέσω τηλεφωνικής συσκευής με ανοιχτή ακρόαση.

Η Τζάκσον θεωρούσε, σύμφωνα πάντα με τη Σμιθ, ότι για αυτή τη συμβολή της δικαιούνταν τόσο αναγνώριση ως δημιουργός όσο και μερίδιο από τα κέρδη της σειράς.

Οι παραγωγοί, ωστόσο, είχαν διαφορετική άποψη.

Η δύσκολη σχέση με την Τσέριλ Λαντ

Οι εντάσεις δεν περιορίζονταν στη σχέση της Τζάκσον με την παραγωγή. Η Σμιθ υποστηρίζει ότι η συμπρωταγωνίστριά της δυσκολεύτηκε επίσης να αποδεχθεί τη Τσέριλ Λαντ, η οποία μπήκε στους «Αγγέλους του Τσάρλι» μετά την πρώτη σεζόν, αντικαθιστώντας τη Φάρα Φόσετ.

«Ήταν δύσκολο να νιώθω ότι βρισκόμουν στη μέση ανάμεσα στην Κέιτ και τη Τσέριλ», γράφει η Σμιθ.

Όπως εξηγεί, «η Κέιτ δεν αποδέχθηκε ποτέ πλήρως τη Τσέριλ», εκτιμώντας ότι ενδεχομένως αυτό συνέβαινε επειδή της έλειπε η Φόσετ και, στο μυαλό της Τζάκσον, «κανείς δεν μπορούσε να πάρει τη θέση της».

Η κοκαΐνη και η αλλαγή του κλίματος στις τελευταίες σεζόν

Η Σμιθ περιγράφει στο βιβλίο της ότι η ατμόσφαιρα στα γυρίσματα μεταβλήθηκε αισθητά όσο περνούσαν τα χρόνια και η σειρά πλησίαζε προς το τέλος της.

Σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, η χρήση ναρκωτικών έγινε έντονη, με ιδιαίτερη παρουσία της κοκαΐνης.

«Οι άνθρωποι έκαναν ναρκωτικά, ιδιαίτερα κοκαΐνη… και κάποιοι τη χρησιμοποιούσαν συνεχώς», θυμάται.

Όπως αναφέρει, όσο περισσότερο έβλεπε τη χρήση ναρκωτικών να εξαπλώνεται στο πλατό, τόσο περισσότερο απομονωνόταν στο δικό της τροχόσπιτο.

Η πρόταση της Τάνια Ρόμπερτς για τρίο

Η αυτοβιογραφία της Σμιθ προκάλεσε επίσης αίσθηση για μία ακόμη αποκάλυψη σχετικά με την Τάνια Ρόμπερτς.

Η ηθοποιός κατονομάζει τη Ρόμπερτς ως τη συμπρωταγωνίστρια που, όπως υποστηρίζει, της πρότεινε να συμμετάσχει σε ερωτικό τρίο μαζί με τον σύζυγό της, Μπάρι Ρόμπερτς.

Η Σμιθ απέρριψε την πρόταση. Παρ’ όλα αυτά, στο βιβλίο της μιλά με θετικά λόγια για τη στάση της Τάνια Ρόμπερτς απέναντι στη σεξουαλικότητά της, χαρακτηρίζοντας την ειλικρίνειά της «γενναία» και ένδειξη «αυτογνωσίας».

Το «I Once Knew a Guy Named Charlie» κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία την Τρίτη, φέρνοντας στο φως τις προσωπικές αναμνήσεις της Τζάκλιν Σμιθ από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές σειρές της περιόδου 1976-1981.

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