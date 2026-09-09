Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – Αντιπαράθεση Ψαρόπουλου με συγγενείς των μηχανοδηγών

Takeaways by to pontiki AI Η ακροαματική διαδικασία για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών διακόπηκε προσωρινά λόγω έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ συγγενών των μηχανοδηγών και του Αντώνη Ψαρόπουλου σχετικά με εκδήλωση στη Λάρισα.

Οι συγγενείς των μηχανοδηγών κατέθεσαν στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι τα πρόσωπα τους λοιδορήθηκαν άδικα εξαιτίας αναφορών για μεταφορά παράνομου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχία.

Οι μάρτυρες τόνισαν ότι ο μηχανοδηγός Δημήτρης Μασσαλής επιχείρησε να ακινητοποιήσει το τρένο πριν τη σύγκρουση, ενώ απέρριψαν κάθε κατηγορία περί μεταφοράς παράνομων εμπορευμάτων.

Οι οικογένειες των μηχανοδηγών δήλωσαν στο δικαστήριο ότι ενημερώθηκαν για τις σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο μόνο μετά το δυστύχημα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ένταση συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όταν κατά τη διάρκεια καταθέσεων συγγενών των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας έγινε αναφορά σε εκδήλωση για την τραγωδία, στη Λάρισα προκαλώντας την αντίδραση του Αντώνη Ψαρόπουλου.

Η αναφορά αφορούσε περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με τις καταθέσεις, συγγενείς των μηχανοδηγών δεν έγιναν δεκτοί σε εκδήλωση για τα Τέμπη στη Λάρισα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Ψαρόπουλου, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους, με αποτέλεσμα η έδρα να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ακούστηκαν μεταξύ άλλων οι εξής διάλογοι:

Ψαρόπουλος: «Θα αναγκαστώ να απαντήσω αρκετά πια».

Βούλγαρης: «Γιατί μας πετάξατε έξω;»

Ψαρόπουλος: «Εγώ ήθελα να σας προστατεύσω, αλλά εσείς πού να καταλάβετε…»

Βούλγαρης: «Σαν δεν ντρέπεστε λίγο…»

Μετά τη σύντομη διακοπή, η διαδικασία συνεχίστηκε με τις καταθέσεις των συγγενών του Δημήτρη Μασσαλή, μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς και της συντρόφου του.

Οι συγγενείς του υποστήριξαν ότι ο Δημήτρης Μασσαλής προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αντιδράσει και να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία, καθώς, όπως ανέφεραν, βρέθηκε νεκρός πάνω στην ακαριαία πέδηση.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν στην πίεση που δέχθηκαν μετά τις πληροφορίες και τις αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί σχετικά με πιθανή μεταφορά παράνομου φορτίου από τους δύο μηχανοδηγούς.

Όπως τόνισαν, ο Δημήτρης Μασσαλής πραγματοποιούσε τους προβλεπόμενους ελέγχους στην αμαξοστοιχία πριν από κάθε αναχώρηση και δεν θα δεχόταν σε καμία περίπτωση να μεταφέρει παράνομο φορτίο.

Ο αδελφός του ανέφερε επίσης ότι, μέσα σε αυτό το κλίμα, προκλήθηκαν αντιδράσεις ακόμη και μετά θάνατον, κάνοντας λόγο για καταστροφή του μνημείου που είχε τοποθετηθεί στη μνήμη του μηχανοδηγού στα Τέμπη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο περιστατικό της εκδήλωσης στη Λάρισα, με τους συγγενείς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την απομάκρυνσή τους από την εκδήλωση.

«Το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας του Σπύρου Βούλγαρη, του δεύτερου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι οι οικογένειες των μηχανοδηγών αντιμετωπίστηκαν ως υπεύθυνες λόγω των αναφορών για πιθανή μεταφορά παράνομου φορτίου.

Η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη, Ιωάννα Σταμούλη, μιλώντας στο δικαστήριο, αναφέρθηκε στην προσπάθεια, όπως είπε, να πληγεί η μνήμη του γιου της μετά το δυστύχημα. «Δυστυχώς τώρα νιώσαμε ανασφάλεια με τα τρένα, τώρα που χάσαμε το παιδί μας. Δυστυχώς το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι διακινήθηκαν αναφορές που προκάλεσαν αναστάτωση στην οικογένεια, λέγοντας: «Είπαν ότι ήταν φίλος του Μητσοτάκη, ότι ήταν εθελοντής στο γραφείο του Μητσοτάκη. Θα πω ονόματα ξεκάθαρα, ό,τι λέω είναι αλήθεια».

«Από πού κι ως πού έβγαλαν το παιδί μου λαθρέμπορο; Σε όλα φταίει η εμπειρική (σ.σ. όπως αναφέρθηκε στην κατάθεση). Λοιδορήθηκαν και οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορικής», πρόσθεσε.

Η κ. Σταμούλη υποστήριξε ακόμη ότι «τα 57 παιδιά δολοφονήθηκαν», σημειώνοντας πως η υπόθεση αφορά ανθρώπινα λάθη και παραλείψεις: «Εδώ μιλάμε για ανθρώπινα λάθη. Γι’ αυτό το χαρακτηρίζω έγκλημα».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι οικογένειες των δύο μηχανοδηγών ρωτήθηκαν από την έδρα αν είχαν γνώση πριν από το δυστύχημα για προβλήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι μάρτυρες απάντησαν ότι για τις ελλείψεις και τα προβλήματα λειτουργίας ενημερώθηκαν μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Διαβάστε επίσης

Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου τουρίστα σε beach bar της Χαλκιδική

Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο