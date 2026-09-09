Netflix: «Χτυπά» τον διεθνούς φήμης Άντρες Κάντορ ενόψει του Μουντιάλ Γυναικών του 2027

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Προσέξτε πώς γίνονται οι δουλειές στα ΜΜΕ, έξω. 25 Ιουνίου με 25 Ιουλίου 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών που διοργανώνει η FIFA με τη συμμετοχή 32 ομάδων, οι αναμετρήσεις των οποίων θα φιλοξενηθούν σε οκτώ πόλεις.

Το Netflix, καθώς ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του NFL στην Αυστραλία, αργότερα στη βδομάδα, έχει εκκινήσει διαδικασία επαφών και εξασφάλισης συμφωνιών με εγνωσμένης αξίας δημοσιογράφους και άλλους ανθρώπων των ΜΜΕ για την κάλυψη του Μουντιάλ Γυναικών στη Βραζιλία.

Στο πλαίσιο αυτό κάνει… στενό μαρκάρισμα στον θρυλικό παρουσιαστή/σχολιαστή στον θρυλικό παρουσιαστή Άντρες Κάντορ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, με το The Hollywood Reporter να αναφέρει ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, καθώς η συνεργασία του Κάρντορ με το ισπανόφωνο Τelemundo πλησιάζει στην ολοκλήρωση της.

Ο γίγαντας του streaming θέλει τον μιστερ «Gooooool», Άντρες Κάντορ, για την ισπανόφωνη κάλυψη της διοργάνωσης. Αναμένεται επίσης να αναλάβει ρόλο στην κλήρωση, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Το Netflix για την ώρα δεν έχει τοποθετηθεί στο θέμα ακόμα και μάλιστα αρνήθηκε να σχολιάσει έπειτα από σχετικό ερώτημα που του τέθηκε.

Ο Κάντορ είναι ένας από τους πιο διάσημους σχολιαστές ποδοσφαίρου στον κόσμο, έχοντας σχολιάσει περίπου 14 Παγκόσμια Κύπελλα της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 1991. Η χαρακτηριστική φράση του «goooooool!» μετά από ένα γκολ έχει γίνει συνώνυμη με την ισπανόφωνη κάλυψη του ποδοσφαίρου στην Αμερική.

Ο γεννημένος στην Αργεντινή σχολιαστής εργάζεται εδώ και 26 χρόνια στο ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Telemundo της NBCUniversal, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες του The Hollywood Reporter, η σύμβασή του με την εταιρεία θα λήξει τις επόμενες εβδομάδες, επιτρέποντάς του έτσι να μετακινηθεί στο Netflix. Προηγουμένως, είχε σχολιάσει αγώνες για το Univision.

Παράλληλα, η FIFA αναμένεται να βγάλει σε δημοπρασία τα δικαιώματα μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου αργότερα φέτος, με τα μελλοντικά δικαιώματα για τα ανδρικά και γυναικεία πρωταθλήματα, καθώς και για τις αγγλόφωνες και ισπανόφωνες μεταδόσεις, να είναι όλα προς διάθεση. Με τις Fox, Disney, Netflix, NBC Universal και ίσως και άλλες εταιρείες να αναμένεται να υποβάλουν προσφορές, σχολιαστές όπως ο Κάντορ πιθανότατα θα θέλουν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιλογές τους για όποια εταιρεία ΜΜΕ τελικά τα εξασφαλίσει.

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