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09.09.2026 13:00

Θρίλερ στην Κρήτη: Πολωνός τουρίστας βρέθηκε αναίσθητος στη θάλασσα – Είχε ζητήσει σε γάμο τη φίλη του και εκείνη αρνήθηκε

09.09.2026 13:00
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Μια πρόταση γάμου που δεν εξελίχθηκε όπως είχε ονειρευτεί ο 33χρονος Πολωνός τουρίστας στάθηκε η αφετηρία μιας δραματικής περιπέτειας στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο ης περιοχής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο 33χρονος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον επηρέασε έντονα. Σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, σπάζοντας όλα σχεδόν τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, πριν απομακρυνθεί από το κατάλυμα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (ούζο), ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 33χρονος βρέθηκε αναίσθητος μέσα στη θάλασσα, με τους θαμώνες της γειτονικής ταβέρνας να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία του και να καλούν σε βοήθεια.

Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, αλλά κυρίως η καθοριστική προσπάθεια των διασωστών που μπήκαν στη θάλασσα για να τον ανασύρουν, αποδείχθηκε κρίσιμη για τη ζωή του.

Πλέον ο 33χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

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