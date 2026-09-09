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09.09.2026 13:07

Καίει για δέκατη μέρα η φωτιά στην Κόνιτσα – Φόβοι για νέες αναζωπυρώσεις (videos)

09.09.2026 13:07
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Πηγή: epiruspost

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Συνεχίζει να καίει για δέκατη ημέρα η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, όπου οι ενεργές εστίες έχουν περιοριστεί σημαντικά και δεν σχηματίζουν πλέον ένα ενιαίο μέτωπο.

Ωστόσο, η πλήρης κατάσβεση παραμένει δύσκολη, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσβατες δασικές εκτάσεις, με απότομες πλαγιές, χαράδρες και πυκνή βλάστηση.

Το βάρος των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της Τρίτης (8/9) μεταφέρθηκε κυρίως στη χαράδρα του Αώου. Πέντε πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού σε σημεία στα οποία η προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ εστίες παρέμεναν και προς την περιοχή της Πηγής Κόνιτσας.

Στο πεδίο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, με κύριο στόχο πλέον να σβήσουν οι διάσπαρτες εστίες και να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Σημαντική είναι και η συνδρομή της τοπικής κοινωνίας. Εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Νεολαίας Κόνιτσας συμμετέχουν στην πολυήμερη προσπάθεια, ενώ ακόμη και μοναχοί της περιοχής βρέθηκαν στο βουνό για να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον σαφώς καλύτερη. Η μεγάλη ανησυχία, όμως, μετατοπίζεται τώρα στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με νεότερη αποτίμηση που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τρίτης (8/9), η φωτιά έχει επεκταθεί σε περίπου 6.800 στρέμματα, σε μία περιοχή εξαιρετικά σημαντική για το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Πίνδου.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου, με επικρατέστερη εκδοχή την πτώση κεραυνού. Έκτοτε, οι ισχυροί άνεμοι, οι επανειλημμένες αναζωπυρώσεις και η μορφολογία του εδάφους μετέτρεψαν την κατάσβεσή της σε μία εξαιρετικά δύσκολη και πολυήμερη επιχείρηση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στην οριστική κατάσβεση όσο και στην επόμενη ημέρα, καθώς θα απαιτηθεί πλήρης αποτίμηση της οικολογικής ζημιάς αλλά και των κινδύνων που μπορεί να δημιουργήσει η απώλεια της βλάστησης ενόψει των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 14:13
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