Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικο παιδί μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο πατέρας του που το άφησε να πιεί

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Στη σύλληψη ενός 50χρονου αλλοδαπού στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο παιδί του, το οποίο χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου και ο 50χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου για έκθεση ανηλίκου.

Στο νοσοκομείο το ανήλικο παιδί

Όπως αναφέρεται από τις αρχές, ο άνδρας επέτρεψε σε ανήλικο παιδί του να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό.

Μετά την κατανάλωση αλκοόλ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διακομίστηκε προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ο 50χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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