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09.09.2026 13:24

Στις 17 «κληρώνει» για Αβραμόπουλο

09.09.2026 13:24
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Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου συνέρχεται η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει για την άρση ασυλίας του βουλευτή Ηλείας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά το ένταλμα που εξέδωσε η βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate.

Ως γνωστόν, ο Δ. Αβραμόπουλος, ο οποίος κατέθεσε διά υπομνήματος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ξεκαθάρισε ότι «δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου».

Ως εκ τούτου και, εξαιρόντας μεγάλο απρόοπτο, η Βουλή θα άρει την ασυλία του έμπειρου βουλευτή, ο οποίος, λένε οι πληροφορίες, «ψάχνεται» όσον αφορά στην υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές.

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