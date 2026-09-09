Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό – Δύο σοβαρά τραυματίες (video)

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ελβετίας, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/9) σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο καντόνι του Τιτσίνο.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) κοντά στις εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού σταθμού Ritom, στο χωριό Πιότα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση δύο εξ αυτών κρίνεται σοβαρή.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμή άγνωστα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενδέχεται να σημειώθηκε κατάρρευση στο εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός.

Η αστυνομία του Καντονιού του Τιτσίνο επιβεβαίωσε μόνο το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών στον σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Explosion in Wasserkraftwerk in Piotta TI: Ursache unklar – Grosseinsatz läuft. https://t.co/ET3uvTjb24 September 9, 2026

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία.

Στο σημείο για τη συνδρομή των επιχειρήσεων διάσωσης έσπευσε και ελικόπτερο της Rega (ελβετική υπηρεσία αεροδιακομιδών).

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα τοπικά ΜΜΕ, το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο παλιό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο, το οποίο χτίστηκε το 1917 και τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τη σιδηροδρομική γραμμή του Γκότθαρντ.

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου σταθμού, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Τα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης έχουν προγραμματιστεί για το 2027.

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