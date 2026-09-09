Συγκινεί ο Γιάννης Κότσιρας για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – «Φιλαράκι μου, 7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου»

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Τη μνήμη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα τίμησε ο Γιάννης Κότσιρας με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τον θάνατό του.
Με μια ανάρτησή του στα social media, ο τραγουδιστής θέλησε να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και το τεράστιο κενό που προκάλεσε στη ζωή του η απώλειά του.
«Αχ! Φιλαράκι μου. 7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου. Έτσι κι αλλιώς, σε έχω πάντα και παντού μαζί μου» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας.
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