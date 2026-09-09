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09.09.2026 13:44

Αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα: Την Πέμπτη οι κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom

09.09.2026 13:44
pilotoi-tanagra

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Αύριο Πέμπτη τελούνται οι κηδείες των δύο πιλότων, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και εκπροσώπους της Πολεμικής Αεροπορίας να αναμένεται να τους αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η πρώτη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στον Πύργο όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του άτυχου επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:30 το απόγευμα η κηδεία του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα πραγματοποιηθεί στα Τζουμέρκα Ιωαννίνων.

Οι πάντες υπογραμμίζουν τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των δύο πιλότων, οι οποίοι, αν και θα μπορούσαν να είχαν εκτιναχθεί όταν διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα, παρέμειναν στο μοιραίο F-4 Phantom, προσπαθώντας να το αποτρέψουν από το να πέσει πάνω σε πολίτες που παρακολουθούσαν τις αεροπορικές επιδείξεις, αλλά θυσιάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις ζωές τους.

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