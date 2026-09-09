Θύελλα με την κινδυνολογία Φλωρίδη για τουρκικό «ντου» αν δεν βγει κυβέρνηση – «Επικίνδυνο παιχνίδι», λέει το ΠΑΣΟΚ

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης συνέδεσε το ενδεχόμενο ακυβερνησίας στις επόμενες εκλογές με τον κίνδυνο τουρκικής επιθετικής ενέργειας εις βάρος της χώρας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η έλλειψη κυβέρνησης καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη, επικαλούμενος ιστορικά παραδείγματα κρίσεων στον Έβρο, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Ίμια.

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα κατηγορώντας τον υπουργό ότι εργαλειοποιεί τα εθνικά θέματα και εκβιάζει το εκλογικό σώμα.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης επικίνδυνη και κάλεσε τον πρωθυπουργό να σταματήσει τέτοιες πρακτικές.

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Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνέδεσε το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών και το ενδεχόμενο να μη σχηματιστεί κυβέρνηση με τον κίνδυνο τουρκικής επιθετικής ενέργειας.

Μιλώντας την Τρίτη στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο υπουργός υποστήριξε ότι στις επόμενες εκλογές θα τεθεί υποχρεωτικά ένα κρίσιμο δίλημμα, το οποίο αφορά όχι μόνο τη διακυβέρνηση, αλλά και την εθνική ασφάλεια.

«Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα καίριο δίλημμα: μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί», δήλωσε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε στην ίδια παρέμβαση: «Εάν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το “ντου” από απέναντι».

Οι αναφορές σε Έβρο, Ανατολική Μεσόγειο και Ίμια

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επικαλέστηκε ως παράδειγμα την κρίση στον Έβρο το 2020, την οποία χαρακτήρισε «κανονικά οργανωμένη εισβολή», υποστηρίζοντας ότι, εάν δεν υπήρχε τότε κυβέρνηση, «η χώρα θα καταλυόταν και μάλιστα χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά».

Αναφέρθηκε ακόμη στην τουρκική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην κινητοποίηση του ελληνικού στόλου, ενώ έφερε ως παράδειγμα και την κρίση των Ιμίων, λέγοντας ότι η Τουρκία επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Κώστας Σημίτης είχε μόλις αναλάβει την πρωθυπουργία.

«Φανταστείτε να πας σε ακυβερνησία επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και τότε θα είσαι εκτεθειμένος», είπε, καταλήγοντας με τη φράση: «Η Ιταλία μπορεί να μείνει 100 χρόνια ακυβέρνητη, η Ελλάδα ούτε μία μέρα».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος είχε συνδέσει ευθέως τη μη επίτευξη αυτοδυναμίας με την ακυβερνησία. Στις 31 Αυγούστου, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είχε υποστηρίξει ότι η επιδίωξη να μη σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στο να παραδοθεί «πολιτικά άοπλη στα δόντια της Τουρκίας».

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση απειλεί τον ελληνικό λαό»

Σφοδρή ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τον υπουργό ότι επιχειρεί να μετατρέψει τα εθνικά θέματα σε εργαλείο εκλογικού εκβιασμού.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μας ενημέρωσε από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης ότι είμαστε σε “εθνική διακινδύνευση” και, αν δεν υπάρχει το βράδυ των εκλογών αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, “θα κάνουν ντου οι απέναντι”, μιλώντας ευθέως για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια» και απειλεί ουσιαστικά τον ελληνικό λαό πως η εκλογική του επιλογή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβουλή.

«Ο κατήφορος της κυβέρνησης είναι χωρίς τέλος. Είναι μια κυβέρνηση που δεν είναι συνώνυμη της σταθερότητας, αλλά είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην επιτρέπει στους υπουργούς του να παίζουν με τα εθνικά θέματα.

«Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό σας συμφέρον. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα», κατέληξε.

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