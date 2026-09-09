Έξαλλοι στην Τουρκία με τις δηλώσεις Γεραπετρίτη: «Σκανδαλώδης τοποθέτηση»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για «σκανδαλώδη τοποθέτηση» κάνει λόγο η τουρκική εφημερίδα Milliyet, αναφερόμενη στην σημερινή συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη στον ΣΚΑΪ.

Η τουρκική εφημερίδα επικαλείται τις δηλώσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, επισημαίνοντας πως τα μηνύματα από την Αθήνα επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Ένα μήνυμα από την Αθήνα προς την Άγκυρα κέντρισε την προσοχή. Οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σχετικά με πιθανά σενάρια έντασης βρέθηκαν στο προσκήνιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, η τελευταία τοποθέτηση από την Αθήνα έστρεψε εκ νέου τα βλέμματα στη γραμμή Τουρκίας – Ελλάδας, καθώς οι αναφορές στην προετοιμασία της Ελλάδας για μια πιθανή κρίση και οι «αξιοσημείωτες» εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Έλληνας ΥΠΕΞ επανέφεραν το ερώτημα εάν θα μπορούσε να αυξηθεί εκ νέου η ένταση στην περιοχή.

Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι ο Έλληνας υπουργός έκανε εκτιμήσεις για τις σχέσεις με την Τουρκία και τις περιφερειακές εξελίξεις. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι, ενώ ο Γεραπετρίτης ανέφερε πως σήμερα δεν υπάρχει κίνδυνος στο πεδίο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια σε περίπτωση έντασης.

Στο επίκεντρο η ετοιμότητα της Ελλάδας και τα 12 ναυτικά μίλια

Η Milliyet στέκεται ιδιαίτερα στη δήλωση του Γεραπετρίτη ότι «δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αποτροπή κρίσεων. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη», αλλά και στην επισήμανσή του ότι η Ελλάδα «είναι έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση μιας πιθανής κρίσης».

«Ο Έλληνας υπουργός, δηλώνοντας ανοιχτά ότι είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε περίπτωση πιθανής κρίσης, προέβη σε μια αξιοσημείωτη τοποθέτηση, λέγοντας: “Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο”», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Όπως σημειώνει, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν έχει απεμπολήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα, τονίζοντας: «Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολήσει».

Η τουρκική εφημερίδα επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση ενός τέτοιου βήματος, παραπέμποντας στη δήλωσή του: «Δεν μπορώ προφανώς να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά είναι ένα μονομερές δικαίωμα».

Παράλληλα, αναφέρεται στις τοποθετήσεις του Γεραπετρίτη για τα βήματα της Αθήνας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και οι δραστηριότητες εξόρυξης, σημειώνοντας ότι ο Έλληνας υπουργός τα συνδέει με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, η τουρκική εφημερίδα υπογραμμίζει ότι, παρά τα «σκληρά μηνύματα», ο Γιώργος Γεραπετρίτης τάχθηκε υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα.

Διαβάστε επίσης

Συνταγματική Αναθεώρηση: Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία – Η Βουλή «υιοθετεί» τα παιδιά των πιλότων του Phantom



Βόμβες Γεωργιάδη: Εθνικά επικίνδυνη μια παρατεταμένη ακυβερνησία – Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πολιτική αστάθεια

Η βολική για τη ΝΔ ρητορική περί «κυβέρνησης ηττημένων» και το ΠΑΣΟΚ που πέφτει μόνο του στην παγίδα