Γαλλία: Σκάνδαλο και απεργία στον Πύργο του Άιφελ – Έδιωξαν τις γυναίκες υπαλλήλους για να κάνουν επίσκεψη ινδουιστές μοναχοί

Takeaways by to pontiki AI Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα μετά την απομάκρυνση γυναικών υπαλλήλων από τον Πύργο του Άιφελ λόγω ιδιωτικής επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας.

Το περιστατικό προκάλεσε απεργία του προσωπικού και το κλείσιμο του μνημείου, καθώς οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν την ταπεινωτική μεταχείριση των γυναικών συναδέλφων τους.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του μνημείου παραδέχθηκε ότι οι όροι της επίσκεψης δεν έπρεπε να γίνουν αποδεκτοί, ενώ η διοίκηση ζήτησε συγγνώμη.

Ο δήμαρχος του Παρισιού χαρακτήρισε τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων νόμιμη και τόνισε ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να εφαρμόζεται παντού.

Η ινδουιστική οργάνωση BAPS εξέφρασε επίσης τη συγγνώμη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής της.

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Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα, αφού γυναίκες υπάλληλοι του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους λόγω μιας ιδιωτικής επίσκεψης μιας ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας, γεγονός που οδήγησε σε απεργία του προσωπικού και στο κλείσιμο του εμβληματικού μνημείου τη Δευτέρα.

Η εκπρόσωπος του συνδικάτου των εργαζομένων του Πύργου του Άιφελ, Ντιάν Νταβουάν, δήλωσε στο Reuters ότι μια ομάδα περίπου 100 ατόμων που συνδέεται με την ινδουιστική ομάδα Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, γνωστή και ως BAPS, επισκέφθηκε το μνημείο το Σάββατο και «ζητήθηκε από τις γυναίκες να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους, προκειμένου να τοποθετηθούν εκεί άνδρες».

«Αυτό δεν “έκατσε” καθόλου καλά στους υπαλλήλους, και φυσικά στις γυναίκες, οι οποίες αισθάνονται όλες ταπεινωμένες από το περιστατικό, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν ορισμένες», δήλωσε η Νταβουάν, προσθέτοντας ότι η διοίκηση έχει ζητήσει επανειλημμένα συγγνώμη για το συμβάν. Μιλώντας τη Δευτέρα, ενώ το μνημείο παρέμενε κλειστό, δήλωσε: «Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να συναντηθούν: πρώτον, για να ανοίξουν διάλογο με τη διοίκηση, και δεύτερον, για να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες δεν θα αντιμετωπίζονται ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο στην εταιρεία».

«Νόμιμη η δυσαρέσκεια»

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η «δυσαρέσκεια των εργαζομένων είναι νόμιμη», προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει έρευνα «το συντομότερο δυνατόν». «Δεν είναι αποδεκτό να γίνονται ανεκτές τέτοιες συνθήκες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν θα σταματήσει ποτέ στους πρόποδες των ιστορικών μνημείων μας, ούτε οπουδήποτε αλλού σε αυτή την πόλη. Πρέπει να εφαρμόζεται παντού, για όλους».

Η Société d’Exploitation de la tour Eiffel, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον Πύργο του Άιφελ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η αντιπροσωπεία της BAPS είχε ζητήσει η επίσκεψή της να περιοριστεί σε «ελάχιστες επαφές με γυναίκες», προσθέτοντας: «Αυτοί οι όροι δεν έπρεπε να γίνουν αποδεκτοί». Οι μοναχοί σάντου της BAPS, όχι μόνο έχουν ορκιστεί αγαμία, αλλά τους απαγορεύεται επίσης η επαφή με γυναίκες. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για τους σάντου, όχι για όλους τους οπαδούς της θρησκείας.

Δεσμοί με Μόντι

Η BAPS είναι μια ινδουιστική σέχτα που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και το κυβερνών κόμμα του, το BJP. Μια αγωγή του 2021 κατηγόρησε την ομάδα για εμπορία εργαζομένων χαμηλής κάστας από την Ινδία, προκειμένου να εργαστούν υπό άθλιες συνθήκες και με πενιχρό μισθό σε ναούς στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων στο Νιου Τζέρσεϊ, την Καλιφόρνια, το Τέξας, τη Γεωργία και το Ιλινόις. Οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι δύο από τους συναδέλφους τους πέθαναν από μια αποτρέψιμη πνευμονική νόσο που προκλήθηκε από την εισπνοή σκόνης πυριτίου ενώ εργάζονταν στον ναό του Νιου Τζέρσεϊ, το μεγαλύτερο κτίριο αυτού του είδους εκτός Ινδίας.

Την Κυριακή, μια μέρα μετά την επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ, ο Μόντι εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός νέου ινδουιστικού ναού της BAPS στο Παρίσι, χαρακτηρίζοντάς τον ως «νέο ορόσημο στις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Γαλλίας». Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο ναός της BAPS στο Παρίσι έγραψε: «Θέλουμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας συγγνώμες σε όσους ενδεχομένως πληγώθηκαν ή ταλαιπωρήθηκαν από αυτή την κατάσταση», ωστόσο δεν ξεκαθάρισε αν είχε ζητήσει την απομάκρυνση των γυναικών υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους. Ο κεντροδεξιός πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «στη Γαλλία, κανένας πολιτισμός, καμία πεποίθηση, καμία λατρεία, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύει στις γυναίκες τη θέση τους».

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